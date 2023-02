Colo Colo igualó a un tanto con Everton de Viña del Mar por la Fecha 5 de Campeonato Nacional 2023, compromiso que terminó con duras críticas del Gerente Deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, hacia el juez central del compromiso, Felipe González.

El campeón de Copa Libertadores con Colo Colo centró sus críticas hacia el juez por la amarilla que sufrió Marcos Bolados, aludiendo que entre el cuerpo arbitral no hay comunicación y se termina perjudicando a los albos.

El que se subió al carro de las críticas para el arbitraje fue Fabián Castillo quien, un poco más moderado que Morón, de igual manera criticó a González por condicionar el partido y ser muy permisivo con los ruleteros.

Castillo no tuvo miedo para hablar del arbitraje. | Foto: Agencia UNO

“No me gusta hablar de los árbitros, porque al final del día son seres humanos y se equivocan igual, pero cuando son muy permisivos con un equipo y a nosotros nos empiezan a pitar y putar, pasa lo que pasó con Maxi Falcón, entra la frustración”, expresó.

Castillo no banca a Falcón, pero cree saber por qué hizo lo que hizo: “Yo no aplaudo a Falcón por lo que hizo, pero lo entiendo, a nosotros nos cometen muchas faltas que no son cobradas. El árbitro está siento muy permisivo con unos y con otros no”.

“Hemos impuesto nuestro juego ante el rival. Hoy nos quedamos con 10 y tratamos de buscar siempre el arco. Aún nos falta muchísimo, hay que corregir cosas y seguir conociéndonos, pero la garra del equipo es muy buena”, cerró.