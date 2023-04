Fabián Castillo no se hace drama con ser suplente en el nuevo esquema de Colo Colo: "Toca esperar y tener paciencia"

Colo Colo derrotó este domingo a Santiago City por 2-0 en el Estadio Monumental, en un trabajado partido en donde Carlos Palacios y Marcos Bolados anotaron para los Albos.

Ante el conjunto de la Tercera División A, Gustavo Quinteros alineó un equipo titular prácticamente al ternativo, para luego hacer ingresar en el segundo tiempo a quienes poseen más minutos. Uno de ellos es Fabián Castillo, quien a diez minutos de haber ingresado, salió reemplazado por molestias físicas.

Castillo salió lesionado en el duelo de Colo Colo ante Santiago City | Foto: Photosport

La tarde de este lunes el colombiano llegó a la Clínica MEDS para realizarse exámenes médicos, y aprovechó de hablar sobre sus molestias con el programa Pelota Parada de TNT Sports: "Tengo dolor, esperemos que no sea nada grave. Es como entre el músculo y el tendón de la parte de atrás de la rodilla, no sé como se llama exactamente pero esperemos que solo sea inflamación y no sea una ruptura."

En las afueras del recinto Castillo comentó sus sensaciones por la suplencia que vive en Colo Colo desde hace varios partidos: "Estoy tranquilo, los jugadores que están jugando ahora están en muy buen momento. Damián y Marcos son los delanteros y a los demás nos toca esperar, tener paciencia y aprovechar cada minuto que el profe nos dé en cancha. Al final lo más importante siempre va a ser el equipo".

Sobre como ve al Cacique en sus últimos partidos, el 'Rayo' indicó que "la verdad al equipo lo veo muy bien. Siento que con el cambio de formación el equipo mejoró muchísimo, hemos empezado a tener más la pelota y tener protagonismo y eso es importante. Veníamos de una racha no muy buena y con el cambio de formación siento que hemos adquirido más confianza y más solidez defensiva que era lo que nos faltaba".

Por último, no ocultó sus ganas de poder llegar al clásico contra Universidad Católica, pese a las molestias físicas de las cuales se realizó exámenes: "Esperemos que pueda estar, esos partidos me motivan mucho, me gusta, son clásicos y todos los jugadores queremos jugarlos. Espero estar el sábado".