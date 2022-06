Pablo Solari aparece como una de las grandes posibilidades para que pueda dejar Colo Colo. El delantero argentino ha despertado el interés de grandes elencos que están dispuesto a negociar por su carta, donde uno de los más concretos es el América de México quien volvería a la carga por el puntero albo.

No obstante, en Bolavip Chile conversamos con Fabián Estay quien desde México le colocó paños fríos a la posibilidad de que el joven delantero argentino pueda emprender su viaje rumbo al fútbol mexicano contemplando que en el elenco azteca hay un interés mayor por el colombiano Julián Quiñones.

“Acá no ha salido nada al menos o durante los últimos días de Pablo Solari. América la semana pasada confirmó la continuidad de Fernando Ortiz para el siguiente torneo. Hoy tuvo la presentación de un ex directivo que fue campeón con América en la época de nosotros, González Iñarritu”.

Pablo Solari en el partido frente a Ñublense. (Foto: Agencia Uno)

En esta misma línea, agregó que “Y desde ahí se ha especulado mucho con Julián Quiñones, el colombiano, que fue bicampeón y figura con el Atlas en este último año. Con respecto a Pablo Solari no he escuchado nada, al menos yo, ahondaré un poco en la información, pero yo extraoficialmente no he sabido nada”.

Una situación que puede tranquilizar a Colo Colo con respecto al futuro de Pablo Solari en la institución alba, considerando que desde el interior del club en el Estadio Monumental no existe nada concreto por parte de las Águilas.