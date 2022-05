El ex jugador de la Selección Chilena Fabián Estay dialogó en exclusiva con Bolavip y se refirió a la llegada de Eduardo Berizzo a La Roja, en dónde como principal misión le encomendó trabajar en el recambio para el país

Fabián Estay pide que Eduardo Berizzo comience la operación recambio en La Roja: "Esta generación en un par de años más no podrá competir como lo ha hecho hasta el momento"

Durante esta jornada se presentó a Eduardo Berizzo como nuevo entrenador de la Selección Chilena. Tras su paso por Paraguay, el ‘Toto’ recaló a La Roja con la esperanza de emplear un buen papel, al igual que cuando fue ayudante en el proceso comandado por el argentino Marcelo Bielsa.

Ante la llegada del estratega argentino, un ex Seleccionado Nacional como lo es Fabián Estay dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a las sensaciones que le dejó la presentación de Berizzo como nuevo DT de la Selección, en donde señaló que espere desarrolle su trabajo de buena manera.

“El discurso de Berizzo me parece lógico porque también lo hizo Rueda, Lasarte, combinando alguna gente joven o algunos que fueron apareciendo en el proceso eliminatorio para Qatar 2022 con los históricos y otros anexos, entendiendo que hoy no tenemos tantos jugadores en Europa. Él conoce todo ese inicio de proceso con Bielsa, conoce perfectamente a la Generación Dorada, el fútbol chileno y porque lo ha enfrentado a Chile, ahí está el potencial que él pueda ver en esta etapa como técnico, inició expresando Estay.

Para el ‘Fabi’ la principal preocupación sigue siendo la proyección de La Roja, en donde desconoce si el proyecto estipulado a el ‘Toto’ consiste en trabajar las selecciones menores y potenciar a jugadores jóvenes para poder seguir la mecanización que pudo obtener la gloriosa Generación Dorada.

Eduardo Berizzo en su presentación como DT de La Roja | Foto: Agencia Uno

“Mi preocupación es saber si el organigrama o la Federación de Chile le presentó un proyecto donde se viene a sumar Berizzo o él trajo un proyecto para tratar de darle continuidad a ese estilo que tuvo esa selección ganadora de dos Copa América en un año, ese es el tema: Involucrarse en las selecciones menores, hacer un trabajo integral en todo lo que implica la Selección”, señaló a Bolavip.

Finalmente, Estay ahondó en la preocupación de trabajar en la generación y el poder potenciar a jugadores más jóvenes, ya que competir con la camada del equipo Bicampeón de América, es complejo, ya que están quemando sus últimos cartuchos y no serán eternos para la alta competencia.

“Bielsa trabajó muy bien la Selección, pero no se involucró más allá para potenciar otras selecciones. Sí tenía sparrings y Berizzo también lo hará, pero tiene que trabajar más en un cambio generacional que no es un tema que se tiene que dar en forma natural, tiene que trabajarlo un poco más porque esta generación en un par de años más no podrá competir como lo ha hecho hasta el momento, eso es lo más importante”, cerró.