El ex futbolista del Cacique y hoy comentarista de Radio Agricultura Patricio Yáñez se refirió a la posibilidad de Colo Colo en buscar un nuevo central, a lo que el 'Pato' fue enfático en señalar que el DT de los Albos mató a quien podría ser una buena opción en dicha zona

Patricio Yáñez le da con todo al DT de Colo Colo por no darle la oportunidad a Daniel Gutiérrez: "Lo está matando, Quinteros mató ese proyecto"

En problemas se encuentra Colo Colo en estos momentos de la temporada, en donde finalizada la primera rueda sufrió las sensibles lesiones de Brayan Cortés y Emiliano Amor, quienes tuvieron que ser intervenidos y estarán un par de meses fuera de las canchas, por lo que Gustavo Quinteros analiza la posibilidad de buscar reemplazantes para ambos jugadores en esta ventana de transferencias.

Ante este tema, un histórico de los Albos como lo es Patricio Yáñez se refirió en Radio Agricultura a la ‘insólita’ decisión, para él, de Quinteros busque a un nuevo central cuando en el plantel tiene varias opciones, en donde mencionó la existencia de Daniel Gutiérrez, a quien el ‘Pato’ señaló que el DT del Cacique lo sentenció.

“Lo mató quinteros, Quinteros mató a ese proyecto. Está bien, tu juegas con Falcón, Amor o con Zaldivia, pero ahora ese chico murió”, inició expresando duramente Yáñez.

Siguiendo por la misma línea de sus declaraciones, el ex futbolista indicó que es innecesario tener que buscar un nuevo zaguero teniendo las opciones de Daniel y Bruno Gutiérrez y Alan Saldivia. Además, indicó que debería existir alguien de la gerencia que le indique a Quinteros foguear a las proyecciones del club que ya le han rendido.

Daniel Gutiérrez no ha tenido protagonismo en esta temporada | Foto: Agencia Uno

“Daniel (Gutiérrez) que jugaba bien, que todos decíamos ‘que lamentable va llegar Amor y lo va a sacar’. Resulta si no no le das la pasada ahora, lo estás matando. Como el director deportivo no le dice (a Quinteros) ‘Sabes que viejo, dale proyección a un jugador que ya re respondió”, explicó Patricio Nazario.

Finalmente, Yáñez indicó que, si Daniel Gutiérrez hubiera tenido la oportunidad de mantenerse en la titularidad, el jugador podría haber tenido otro estatus futbolístico y apuntó a que los juveniles del Caique deben tener cabida dentro del club.

“Si Gutiérrez hubiese jugado todo este tiempo, tendría otra estatura, a lo mejor hasta estatura de Selección y capaz que se hubiera ido. ¿En qué momento los juveniles de Colo Colo van a tener cabida?, es un tema preocupante. Quinteros se ha manejado mal”, cerró.