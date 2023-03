Ex jugador y DT de Colo Colo, Fernando Astengo, se refirió a la suplencia de Maximiliano Falcón y le habló a Quinteros para que Peluca vuelva al once inicial tras los ripios mostrados por la dupla González-De los Santos.

Colo Colo está viviendo uno de los peores momentos futbolísticos desde que zafó del descenso en enero de 2021, donde el equipo no se encuentra en la cancha y no está mostrando el nivel de temporadas anteriores.

“Colo Colo está en una crisis futbolística porque se pensaba que a esta altura ya iba a tener una forma de jugar establecida, le trajeron los jugadores a Quinteros, hay una variedad y no ha podido hacerlos jugar bien”, analizó Fernando Astengo en diálogo con Bolavip Chile.

El ex jugador y DT de los albos asegura que en el Cacique “Se ve a un equipo que no juega a algo claro o definido como el año pasado, ahora no se sabe. Se juega al pelotazo, tiene un poco de posesión, pero tiene carencias fundamentales como los laterales, se extraña muchísimo a Gabriel Suazo y Óscar Opazo”.

Astengo quiere a Falcón de vuelta en la titularidad. | Foto: Agencia UNO

Astengo pide que Quinteros deje atrás rencillas con el Peluca: “Independiente de que Falcón a lo mejor cometió un error y discutió con el técnico producto de la calentura, también Quinteros a lo mejor se molestó muchísimo, pero esto no puede durar toda la vida sobre todo ahora que Colo Colo lo necesita porque, de los centrales que tiene, Falcón era el más acostumbrado pese a tener algunos ripios”.

“Le daba un tono futbolístico distinto porque los dos centrales de este minuto han dejado mucho que se desear. De repente salen a los costados y quedan en el aire, no se provoca el ordenamiento rápido que tiene que tener la defensa”, complementó con un palo a la defensa.

Ahora, el Cacique se prepara para enfrentar a Colón de Santa Fe en un amistoso y, tras eso, deberá pensar en el duelo pendiente frente a Huachipato por el Campeonato Nacional 2023 y después nada más ni nada menos que en Universidad Católica.