Christian Santos podría ser una de las principales novedades en Colo Colo para el partido con Huachipato. El delantero venezolano tendrá su primera oportunidad durante este nuevo año de arrancar desde el primer minuto, aprovechando las dolencias que ha sufrido el argentino Juan Martín Lucero quien iría replegado al banco de suplentes y recuperándose con la mentalidad puesta en el Superclásico.

Instancia por la cual durante el programa de este viernes en ESPN F90 Chile, el periodista Fernando Solabarrieta fue duro en criticar al delantero venezolano Christian Santos a quien categorizó de ser un jugador de tercera división y que no logró convencer en el Cacique.

“Barti, tu jugaste en Colo Colo, fuiste ídolo de Colo Colo… (Christian) Santos es un jugador de tercera división, de allá venía. No le estoy faltando el respeto, es un jugador que tiene de promedio de gol un 0,2 y que ha convertido 40 goles en partidos oficiales. De tercera división a Colo Colo yo no recuerdo nadie que haya llegado”.

El comentarista deportivo comenzó argumentando al respecto. “Yo no recuerdo un ‘9’ de Colo Colo que haya venido de la tercera división de un país. No hay Barti, como apuesta, pero no de la tercera división con 34 años que ya no fue”.

“Esta crítica es tan benevolente que a mí me llama la atención. A mi no me gusta matar jugadores, pero hay que hacer el ejercicio real. Yo ni siquiera lo conozco, me parece un tipo simpático sin conocerlo por lo que comparte en las redes sociales, un tipo simpático, alegre, debe ser un tipo muy amable”, seguía opinando al respecto.

Finalmente, el relator deportivo contextualizó señalando que “Como Colo Colo va a traer un jugador de esta trayectoria ¿por qué?. Ese seguimiento fallo entonces. Eso sería peor, había cinco, por darte un número, antes y se cayeron todos. Recordemos que estaban en Moreno Martins y terminaron trayendo a Santos”.

Christian Santos arribo en el año 2021 a Colo Colo como solución en la delantera alba, desde aquel entonces a disputado un total de siete partidos oficiales en el campeonato sin celebrar goles hasta el momento.