El periodista de Equipo F de ESPN, Fernando Solabarrieta, encaró la eliminación de Colo Colo de Copa Chile a manos de Ñublense y el pie en el que eso deja a Gustavo Quinteros, donde él cree que, si no logra el Campeonato Nacional 2022, se complica en demasía su renovación.

La eliminación de Colo Colo en los octavos de final de Copa Chile a manos de Ñublense caló hondo en el Cacique, en donde el presidente de Blanco y Negro salió a demostrar su descontento y aseguró que en el Cacique siempre se tiene que ir por todo.

Por otro lado, Gustavo Quinteros lamentó la eliminación del certamen nacional, pero volvió a ratificar que el foco principal desde principios de temporada ha sido la obtención del Campeonato Nacional 2022 que el Cacique no logra hace 5 años.

Quinteros está 'obligado' a lograr el Campeonato Nacional 2022 con Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Fernando Solabarrieta, periodista de Equipo F de ESPN, tuvo palabras para la eliminación alba y le cayó fuerte al DT de Colo Colo, en donde de entrada avisó que “Stohwing fue enfático en decir lo que dijo y es un discurso muy distinto al de Quinteros, quien deja entrever que el objetivo es el Campeonato Nacional”.

“Stohwing dice que no, que en Colo Colo no se debe priorizar, ir por todo y ese es un discurso distinto al de Quinteros y algún golpe a la mesa hubo por parte de Stohwing, quien a mí parecer tiene la razón, no Quinteros”, complementó el comunicador.

En el cierre, Solabarrieta asegura que la continuidad de Gustavo Quinteros en los albos pende única y exclusivamente de bajar una nueva estrella: “Si no es campeón en el Campeonato Nacional 2022, lo de Quinteros se puede complicar en cuanto a su renovación. Igual, es difícil que no sea campeón”, remató.