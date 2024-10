El periodista nacional no se guardó nada contra el DT de 'La Roja' tras su polémico viaje

En la Selección Chilena hay una tremenda polémica por lo que fue el viaje de Ricardo Gareca a Argentina a semanas de lo que será una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas crucial, en donde ‘La Roja’ se enfrentará ante Perú y Venezuela.

Sobre esta situación, el periodista nacional, Fernando Solabarrieta tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y dejó su opinión a esta polémica, en donde primero recriminó al presidente Pablo Milad por sostener al ‘Tigre’.

“Esta es la situación de Chile, en base a esos números y estadística y ni hablar del juego, que ya esas es una situación por la que ya se debió tomar una decisión, en base a eso, Milad le dice a Gareca ‘¿Pero vas a sacar los seis puntos?’ y él le dice que sí, ah ya listo, nos quedamos tranquilos entonces, continuamos con Gareca…”.

“Pocas veces he escuchado esto, mira que en el fútbol se escuchan cosas absurdas, pero como esas… solo porque Gareca dijo que iba a sacar los seis puntos, Milad le dio la continuidad”, comenzó declarando Solabarrieta.

Ante el escenario actual que tiene hoy en día la Selección Chilena, el destacado comunicador nacional apunta a que si bien es posible conseguir los seis puntos en la próxima doble fecha, pero que ve bastante complejo que Chile pueda decir presente en el próximo Mundial.

Gareca en el ojo del huracán en La Roja | Foto: Getty Images

“Sacar los seis puntos, es probable, pero dificil, si aún sucediera eso, Chile no conseguiría nada importante, podría quedar octavo, lejos de lugar de clasificación, esa es la situación que vive Chile hoy, así de dramática es, por eso había que tomar una decisión más drástica, de un técnico que además también viene de pegarse 10 de vacaciones”, replica.

Finalmente, Solabarrieta recriminó con fuerza lo que fue este viaje de Ricardo Gareca, en la que lo tilda de poco profesional por no haber trabajado en nuestro país viendo los partidos del fútbol chileno pensando en la próxima nómina y teniendo en consideración la importancia de los duelos ante Perú y Venezuela.

“Eran 10 días que eran importantes, había un partido de Colo Colo que era clave, el Clásico Universitario, había mucho que hacer. Se suma esto también que es poco presentable y poco profesional, que parte del cuerpo técnico ni siquiera vive en Chile, que tan cerca se puede estar del fútbol chileno si varios de ellos no están acá y el técnico en partidos importantísimos y días claves del fútbol nacional se va a Buenos Aires, no lo entiendo en verdad. Por muchas razones Gareca da muestras de que la selección chilena hoy no es su prioridad y vaya que se nota”, concluyó.