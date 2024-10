La Selección Chilena sufrió un nuevo duro golpe dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo comandado por Ricardo Gareca cayó por un contundente 4-0 y se sigue hundiendo en el último lugar de la tabla de posiciones.

Tras esto, el periodista nacional, Fernando Solabarrieta tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en la que mostró todo su descontento por el resultado apabullante que derrotó a ‘La Roja’.

“Es un día dificil para el fútbol chileno por el resultado de ayer, es un equipo que tocó fondo, que no tiene una línea de juego, que fue apabullado por Colombia y que en razón de los otros resultados, hace pensar que bajo este camino es imposible clasificar al Mundial”, partió señalando Solabarrieta.

Agregando más a aquello, el comunicador indicó “hay que hacer una restructuración completa de la Selección Chilena adulta, que es a lo que vino Ricardo Gareca y también tiene que existir una restructuración completa del fútbol nacional”.

Para el también comentarista, es muy claro en remarcar de que el ciclo de Ricardo Gareca está más que terminado dentro de la Selección Chilena debido a lo que han sido los espantosos resultados y la forma de jugar del equipo de todo dentro del proceso del ‘Tigre’.

“Lo peor de ayer no fue solo el resultado, sino que la forma que Chile expresó el juego, que acaso expresó algo, entonces me parece que la decisión de la ANFP de sacar a Gareca pasa más por una conversación entre ellos, pero a mí me parece que este es un ciclo más que terminado, no hay forma de continuar con esto”.

El proceso de Gareca comienza a tambalear en ‘La Roja’ | Foto: Getty Images

“Hoy lo más importante es una conclusión final, más allá de los 90 minutos, en donde Chile jugó muy mal, los rendimientos cayeron todos, a mí me parece que es un equipo que no muestra ninguna coherencia en sus líneas, tampoco una integración de lo que pide el técnico y lo que hacen los jugadores. No hay forma de que este equipo se exprese”, apuntó.

Finalmente, Solabarrieta pone el ejemplo del por qué siente que el proceso de Gareca ya está más que terminado en la Selección Chilena, en la que explica que el mensaje del entrenador no está llegando a los jugadores y eso es un síntoma más que preocupante pensando en un proceso.

“El fútbol históricamente te muestra muchos ejemplos de cuando hay un golpe de timón fuerte, el grupo se remece, hay entrenadores que si llegan, que si pueden entrar en las confianza de los jugadores ‘ahora si entiendo lo que quiero hacer, ahora si le creo’, eso te compromete y te mete convicción dentro del proyecto y eso no ocurre en lo absoluto, los ciclos cerrados de los técnicos son cuando evidentemente no se les llega a los jugadores y es un hecho que a los jugadores Gareca no le llega de hace mucho rato”, cerró.