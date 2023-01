El ex Everton se refirió a sus primera semanas en el cuadro albo y al ser consultado por la U, aseguró que respeta lo que vivió allá, pero no quiere frases para la galería prefiriendo ser cauto.

Fernando de Paul evita la polémica con Universidad de Chile y aclara: "No pienso en otra cosa que no sea en Colo Colo"

Una de las bombas del mercado fue la llegada de Fernando de Paul a Colo Colo, más que por su rendimiento, por su pasado, luego de estar varios años en Universidad de Chile e incluso llegar a ser su capitán.

En conversación con Espn, el golero evito cualquier tipo de polémicas al respecto y dejó en claro que respeta lo vivido, y que hoy tiene claras sus prioridades.

"Sé muy bien lo que se puede hablar. Me considero profesional, respeto mucho los lugares donde estuve y donde estoy. Soy muy agradecido, a mucha gente, gente con la que viví el día a día estando en la U. Tengo amistad con funcionarios del club. Pero hoy estoy acá y no pienso en otra cosa que no sea en Colo Colo", aseguró.

Dejando en claro que "donde estoy doy lo mejor de mí, y lo mejor que puedo dar es profesionalismo, mucha seriedad a la hora de trabajar".

Fernando de Paul deja atrás a la U y sólo piensa en Colo Colo (Agencia Uno)

Respecto a las declaraciones que se dan previo a los partidos con la U, el Tuto afirma que "se puede hablar porque es el clásico y lo que sabemos, pero me enfoco en poder rendir donde tengo que rendir, que es en la cancha y el día a día con mis compañeros, y la gente que confió en mí para estar acá".

ver también De Paul pide dejar en el pasado a Lucero y enfocarse en el presente

De Paul fue consultado por las diferencias en cuanto a lo dirigencial entre azules y albos. "Respeto donde estuve, soy agradecido. Sería entrar en polémicas y no me gusta mucho", cerró.