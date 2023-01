Juan Martín Lucero vivió una turbulenta semana en donde anunció que no seguiría en Colo Colo y continuaría su carrera en el Fortaleza de Brasil, pese a que aún mantiene contrato vigente con el Cacique que lo vincula por unos años más.

La situación incluso llevó a que el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing y el Gerente Deportivo, Daniel Morón, dieran una conferencia de prensa para aclarar la relación contractual del Gato con el elenco de Macul.

Pese a las advertencias de que no puede hacer lo que está haciendo y que Blanco y Negro llevará al jugador a juicio, todo indica que Juan Martín Lucero no está ni ahí y firmaría en las próximas horas con el ex equipo de Ángelo Henríquez.

Lucero, finalmente, se iría al Fortaleza según reportes. | Foto: Agencia UNO

Según constato el medio brasileño O Povo del estado de Ceará -donde juega Fortaleza- el delantero trasandino ya se encuentra en tierras brasileñas y está ad portas de firmar su contrato que lo vincule con el conjunto de Juan Pablo Vojvoda.

El medio previamente señalado, eso sí, hace énfasis en la situación contractual del jugador y aseguran que Fortaleza desembolsará 900 mil dólares para sacar al artillero de Colo Colo, algo que desde Blanco y Negro avisaron que no puede ser y que todo quedará en manos de abogados.

De esta manera, Juan Martín Lucero consigue su anhelado sueño de perseguir dinero y prepara su desembarco en el fútbol brasileño, donde tratará de demostrar lo que en 31 años solo pudo demostrar en Colo Colo, donde salió por la puerta chica y lleno de críticas entre hinchas, jugadores e históricos albos.