Cerro Porteño disputó en el día de ayer la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores ante Curicó Unido en el Estadio Monumental, compromiso que se terminaron llevando los paraguayos en el epílogo con un gol de Juan Gabriel Patiño.

La presencia del elenco paraguayo en los pastos de Macul contó con la presencia de Marcelo Moreno Martins, delantero boliviano que hace un par de temporadas estuvo a punto de llegar a Colo Colo, más no sucedió y se terminó quedando en Cruzeiro.

En diálogo con el sitio amigo de RedGol, Moreno Martins contó cómo fue el fallido traspaso: “Estuve muy cerca de llegar en un momento. Tengo un respeto muy grande por Gustavo, lo conozco muy bien, trabajamos juntos en la selección, él sabe de mi carácter y de mi fútbol, de cómo trabajo y de que, independiente de si juego o no, estoy apoyando al equipo”.

Curicó cayó ante Cerro en el Monumental. | Foto: @curicounidocdp

“Pero no se pudo. En su momento, Cruzeiro me necesitaba y mi entrenador también. El club no me dejó venir y ahora defiendo la camiseta de Cerro Porteño. Pero muy feliz de venir acá a Chile y venir al estadio de Colo Colo”, complementó.

Martins, ni tonto ni perezoso, le hizo un feroz guiño al Cacique: “Tengo contrato hasta diciembre, pero si no me renuevan, las puertas estarán abiertas para ver y analizar. Si Colo Colo y Gustavo me quieren, ahí podemos ver. Hablé con él después, tengo gran respeto por él, sé que trabaja muy bien”.

“Seguiremos manteniendo esa amistad y respeto, porque uno se lo gana trabajando y jugando, haciendo goles dentro de la cancha. Le mando saludos muy grandes a él y que le vaya bien este año” cerró.

Si bien el ofrecimiento del boliviano puede ser genuino, lo concreto es que para cuando termine contrato con Cerro Porteño tendrá 36 años, algo que podría imposibilitar su llegada según los parámetros que suele usar Gustavo Quinteros para la llegada de jugadores.