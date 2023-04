Colo Colo no pudo comenzar de manera triunfal en la Copa Libertadores, ya que igualó 1-1 ante Deportivo Pereira en Colombia. Leonardo Gil anotó el tanto para el Cacique vía lanzamiento penal, pero sobre el final Ángelo Rodríguez aprovechó un error en la marca de Jeyson Rojas para decretar la igualdad definitiva.

Un hecho que preocupa en Macul es la lesión de Matías De Los Santos, que pese a salir con molestias en el partido ante Huachipato, fue titular ante los colombianos aunque apenas duró doce minutos. En su reemplazo ingresó Daniel Gutiérrez, que realizó un buen partido.

ver también Video: De los Santos enciende las alarmas en Colo Colo con su lesión

Quien no se la dejó pasar a Gustavo Quinteros fue el periodsta Francisco Eguiluz, que criticó duramente al entrenador en el programa Agenda Matinal del canal Todo es Cancha:

"Hay cosas que a mí me cuesta entender. Lo de De Los Santos es criminal, Gustavo Quinteros es un criminal con sus jugadores. Se decía que no llegaba, y no llegó. Un gallo que dura doce o quince minutos no llegó al partido. Y el técnico lo pone sabiendo que estaba lesionado y sabiendo lo que podía pasar", disparó Pancho Eguiluz.

Matías De Los Santos se lesionó en el partido contra Huachipato | Foto: Photosport

También comparó a Quinteros con otro famoso entrenador por esta decisión: "Esto ya lo hizo con Amor, esto lo ha hecho alguna vez con Falcón. Ni siquiera es en beneficio del equipo porque por Sampaoli uno decía que forzaba jugadores, pero esos jugadores no salían lesionados de la cancha".

"Quinteros lesiona al equipo, porque lesiona al jugador quizás por cuanto tiempo; pierde un cambio a los quince minutos; mete a un muchacho que al ver que su compañero lesionado es titular y él no, dice 'puta este me encuentra terrible malo'. El cabro [Daniel Gutiérrez] afortunadamente rindió ayer", cerró Eguiluz.