El desastre de El Salvador, así catalogan algunos hinchas de Colo Colo a la dura derrota ante Cobresal por la fecha 9 del Campeonato Nacional, donde los dirigidos por Gustavo Quinteros fueron ampliamente dominados por pupilos de Gustavo Huerta.

En el primer tiempo tiempo, los albos estuvieron bajo en su desempeño y contaron con la gran actuación de Brayan Cortés, quien salvó en reiteradas ocasiones el arco del conjunto Popular, pero igual terminó sucumbiendo en dos oportunidades. Mientras que en la segunda parte, los de Quinteros intentaron una reacción pero se encontraron con un golazo de arco a arco del arquero Leandro Requena. En la última jugada del partido, Damián Pizarro convirtió el descuento con un certero cabezazo.

El Cacique tuvo muchas fallas en la zona defensiva | Foto: Agencia Uno

Ahora, todas las críticas de los simpatizantes del elenco de Macul se van hacia el entrenador argentino nacionalizado boliviano, el cual sigue sin encontrar el rumbo en el presente Torneo Nacional.

"Independiente de la falla de Cortés, igual fue buena figura porque o sino hubiesemos perdido fácilmente unos 5 o 6 a 0, porque el primer tiempo tuvo como cuatro manos a manos que nos salvó que fueran goles...El equipo se ve mal, se ve disminuido, no hay solidez en la defensa, no hay delantera, entonces se ve muy complicado", apuntó Gabriel "Coca" Mendoza en conversación con Bolavip Chile.

"Yo creo que es ser extremista revisar el contrato de Quinteros. Hay que tener claro que las cosas no comenzaron bien porque se fueron jugadores que no se pensaban ir y se fueron por la de ellos, después no se conformó un equipo con una línea clara y lo otro es que los refuerzos que han llegado no han sido solución para el equipo", remarcó el ex lateral.

Por último, fue tajante acerca de las opciones de Colo Colo en la Copa Libertadores. "No vamos a estar ni para una primera fase, creo que el equipo no está bien y lamentablemente en la Libertadores hay que estar como relojito o sino vamos a dar la hora", remató.