El delantero de Colo Colo, Gabriel Costa habló sobre lo que será su futuro, en donde reveló en que le gustaría poder seguir en el 'Cacique' para el 2023, pero que aún esto no se define

Gabriel Costa no quiere partir de Colo Colo: "Ojalá podamos llegar a un acuerdo para poder quedarme"

Colo Colo consiguió su gran objetivo en este 2022 el cual era coronarse como campeón del torneo nacional y por aquello, en el plantel del ‘Cacique’ ya avizoran lo que será la temporada 2023, en la que esperan mantener su gran nivel y para a aquello, ya trabajan sigilosamente para lo que es la conformación de la plantilla.

Uno de los casos que se sigue analizando en el ‘Popular’ es la continuidad del delantero Gabriel Costa, quien finaliza contrato a fin de este año y aún no se ha conocido nada concreto sobre su permanencia o no en el club, por lo que en esta jornada dialogó con ADN Radio y habló sobre su futuro, en la que deja en claro que le gustaría poder seguir en Colo Colo

“Estoy feliz acá en el club, ya lo he dicho, el país me agrada mucho, mis hijos están felices y mi familia también, no puedo pedir más nada. Obviamente que deseo quedarme, pero ya depende de un montón de cosas”, partió señalando Costa.

El jugador uruguayo-peruano confesó que desde el fútbol peruano lo han vuelto a seducir para seguir su carrera, pero él quiere mantenerse en el ‘Cacique’, pero para aquello, espera que los directivos del club se acerquen a él para poder ver su situación a la brevedad.

Costa quiere mantenerse en Colo Colo para el 2023 | Foto: Guillermo Salazar

“Me llamaron miles de veces (de Perú) pero todavía no hay nada concreto. (…) Ojalá podamos llegar a un acuerdo para poder quedarme. Primero, que pueda llegar la oferta y luego las conversaciones. Depende mucho de eso”, apuntó en Radio ADN

Finalmente, Costa fue consultado sobre si ha tenido alguna conversación con Gustavo Quinteros pensando en el 2023, algo a lo que el Seleccionado Peruano respondió con que no ha sido efectivo aquello y que están enfocados en lo que será el último duelo del Campeonato Nacional ante Ñublense.

“Gustavo está disfrutando como nosotros y planteando el partido del domingo. Todavía no estamos en modo conversaciones con la gente. Hay que esperar y ya llegará el momento para sentarse, conversar y plantear todo”, cerró.