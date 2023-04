El ídolo de Colo Colo, Gabriel Mendoza, no se guardó nada en el diálogo con Bolavip Chile y le entró con todo a Gabriel Suazo por su polémica actuación en el cambio de agente y repasa a Fernando Felicevich,

Gabriel Mendoza es un símbolo de Colo Colo y al ser un histórico, tras ganar la Copa Libertadores, puede opinar de cualquier tema. El Coca sin miedo a nada fue claro para cantarle un par de verdades a Gabriel Suazo, quien está en el ojo del huracán por el tema del cambio de agentes y que se dio a conocer que, finalmente, el Chino no le dejó algún rédito al Cacique antes de firmar por el Toulouse.

Mendoza está desilusionado, triste y con una molestia importante, que intentó expresarla con todo en Bolavip, ya que el campeón de América en 1991 sabe que Colo Colo está antes de cualquier cosa y no le gustó la actitud de Suazo.

"Es un tema de conversación que es discutible. Uno no sabe en la interna las negociaciones de los representantes con los clubes, pero hay un representante que dice que Colo Colo recibiría unas lucas y que no eran malas y adeás el jugador se ganaba también un buen porcentaje. Legalmente tenía toda la facultad Suazo de poder elegir su contrato y que no recibiera nada Colo Colo", expresó con dolor.

Además, Mendoza fue claro y le rayó la cancha a Suazo. "En lo ético, en lo moral y en lo personal era que Suazo tenía que pensar en el club que lo formó y eso es lamentable, porque no retribuye nada para la institución más grande de Chile".

Gabriel Mendoza manifiesta su enojo absoluto con la actitud de Gabriel Suazo (Agencia Uno)

El referente albo tampoco compartió el actuar de Fernando Felicevich con Alan Silberman, ya que el argentino, para Mendoza, le "levantó" al seleccionado chileno para que firmara por Vibra Fútbol.

"Bueno, pero los representantes son así. Hace mucho rato que ellos están haciendo cosas que no son lo más beneficioso para el fútbol y si se habló de esa forma que se metió en el medio. Creo que la ética va más allá que firmar un contrato y en este caso actuó súper mal y todo da vuelta, así que cuando uno actúa mal todo se devuelve", remató Mendoza.