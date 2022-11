Colo Colo viene de perder con River Plate en el amistoso jugado en Viña del Mar, mientras que en paralelo la directiva de Blanco y Negro debe conversar con varios futbolistas sobre su continuidad en el equipo. Uno que está inminentemente ido del Estadio Monumental es Gabriel Suazo. El actual capitán del Cacique tiene vínculo hasta fines de 2022 y todo apunta a que el Chino, quien ahora se sumará a la Selección Chilena, dejará al actual monarca del fútbol chileno.

Suazo hace varios meses que viene negociando su continuidad, pero Blanco y Negro sigue sin arreglar el tema de la cláusula de salida. Además, el lateral izquierdo del Cacique y de La Roja avisó a los cuatro vientos que tiene deseos de dar un paso más allá en su carrera deportiva jugando en Sudamérica o Europa. El Alanyaspor en Turquía tiene los ojos puestos en él, mientras que en Portugal es otro buen destino que busca su agente Alan Silberman.

Tras el partido ante River, Gabi Suazo dialogó con ESPN Chile y comenzó a despedirse de toda la parcialidad del Cacique, donde logró levantar como capitán la esquiva estrella 33.

"Todavía no está nada cerrado. Mi futuro no se sabe nada concreto aún. Obviamente, pudo ser uno de mis últimos partidos. Por eso lo he vivido de una forma única, especial y ante a un gran rival, ante amigos es muy lindo. Luego se verá sí este fue el último (partido) o no", expresó.

Gabriel Suazo comienza a despedirse de Colo Colo y el Estadio Monumental tras no fructificar la negociación con Blanco y Negro (Guille Salazar)

Suazo tiene ponerse ahora a disposición de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena, que afrontará la próxima semana desafíos ante Polonia y Eslovaquia en Europa. El Chino figura como posible titular, ya que en ese puesto está él y citó a Alex Ibacache de Everton para jugar por esa franja. Por ello, el compromiso ante River puede marcar la despedida anticipada del lateral ante la Garra Blanca y la parcialidad colocolina.

"Uno siempre tiene sueños y objetivos personales y profesional por cumplir (...) Nosotros, al comienzo de las negociaciones con el club, le hicimos saber que queríamos renovar siempre y cuando la cláusula no sea algo que me impida partir a un fútbol más competitivo. No llegamos a acuerdo a ningún momento. Es la verdad, siempre tuve la intención de poder hacerlo", explicó.