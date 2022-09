El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo vio truncada su chance de partir a Europa, a pesar que estuvo en el radar del Fenerbahce en Turquía y del Sporting de Lisboa en Portugal. El jugador, al menos hasta fines de año, tendrá que seguir en el Monumental vistiendo la camiseta alba y el técnico Gustavo Quinteros blindó al lateral.

Suazo termina su contrato a fines de temporada y el jugador ya tiene en la mesa la propuesta de Blanco y Negro, aunque todavía no llegan a un acuerdo sobre la extensión del vínculo y la cláusula de salida por el jugador.

Por ello, Quinteros ve con buenos ojos un salto al extranjero del Chino, quien se consolidó como lateral izquierdo de la institución, a pesar de todas las críticas recibidas hace algún tiempo con la camiseta del cuadro popular.

"Varios de los jugadores que tenemos que han jugado estas dos temporadas, a gran nivel, van a tener posibilidades de salir. No puedo decir quien va a salir, porque no hay ofertas concretas, y la oferta concreta fue por Solari y se terminó yendo. Hubo intenciones para llevar a más de un jugador, pero no se concretó porque no se concretó, nada más", dijo.

Gabriel Suazo no pudo salir de Colo Colo porque no llegó nada concreto por él (Guille Salazar).

ver también Gustavo Quinteros contó la firme sobre porqué no considera a Luciano Arriagada en Colo Colo

A pesar de eso, Suazo sabe que puede dar el mega salto a otra liga ya sea de Sudamérica o también de Europa. Al menos, Quinteros le puso todas las fichas y cree que el jugador merece ir a otra liga aún más competitiva por el bien de su carrera.

"No tengo duda que Suazo tuvo un nivel altísimo y no tengo dudas que va a emigrar ahora a fines de torneo y a equipos importantes de Sudamerica o Europa", dijo Quinteros. En tanto, el estratega respecto a la opción de salir de Maxi Falcón dijo que "es una declaración de su representante, pero todavía no me han comunicado que haya llegado algo oficial por él".