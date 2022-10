Colo Colo, poco a poco, comienza a dejar atrás las celebraciones por el Campeonato Nacional 2022 y se concentra en lo que será la conformación del plantel para la próxima temporada donde tendrán como gran objetivo avanzar de la fase de grupos en Copa Libertadores.

Si bien desde Blanco y Negro ya asoma humo blanco con la compra de Juan Martín Lucero, la renovación de Gabriel Suazo sigue siendo un dolor de cabeza para la dirigencia alba y su futuro en el Estadio Monumental está más en duda que nunca.

En la presentación del triangular amistoso entre Colo Colo, River Plate y el Real Betis de España, Gabriel Suazo abordó el tema de su renovación y fue contundente en sus palabras para señalar que “Lo he dicho un montón de veces, esta es mi casa y siempre lo será, pero uno tiene sus objetivos como profesional, como persona y me encantaría poder dar ese paso a una liga aún más competitiva”.

Suazo sigue siendo una incógnita para el 2023 en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Quiero disfrutar el tiempo que tenga que estar acá en el club, sean dos meses, cinco años o más, lo que sea. Yo estoy disfrutando y afrontar estos dos partidos y los amistosos de la mejor forma. Por ahora quiero disfrutar este torneo que tanto nos costó”, complementó.

El capitán del Cacique aseguró que podría haber novedades en las próximas semanas: “Estamos lo a la espera, pero acá siempre va ser mi casa y lo voy a sentir así. Estoy desde el 2006 y siempre va ser mi hogar este lugar y estamos a la espera que se defina este par de meses”.

En el cierre, fue claro en señalar su amor por el club, pero que no hipotecará su futuro: “Yo le hice saber a la dirigencia que sí quería renovar para poder dejarle algo al club. Fue algo que siempre les dije, pero siempre y cuando la cláusula no fuera una traba para mí para salir, si eso no se cumplía no iba poner en juego mi futuro, pero eso lo ve mi representante. Yo le hice saber eso a la dirigencia y se comunican con él hasta el día de hoy. No me meto, me dedico a lo mío que es jugar al fútbol y entregarme al 100%”, remató.