Dentro de lo que ha sido este inicio de temporada en Colo Colo, uno de los jugadores que más ha destacado dentro del equipo de Gustavo Quinteros ha sido el joven atacante, Damián Pizarro, quien desde que tuvo su oportunidad, se ha consolidado como el delantero titular del conjunto ‘Albo’ gracias a su gran rendimiento.

Ante esta gran irrupción, el ex capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo tuvo palabras para el rendimiento del joven atacante del ‘Cacique’ en su canal de Twitch, en la que declaró que, durante su estancia en el club, le sorprendieron sus grandes cualidades en un partido en particular.

“Es un muy buen jugador, yo lo conozco de hace tiempo. A mí me sorprendió mucho cuando jugó Damián por la pandemia, cuando no pudimos jugar contra Audax Italiano, por el tema de los contactos estrechos, ahí jugó Damián y me sorprendió mucho, nosotros ahí no lo conocíamos”, comenzó señalando Suazo.

Tras aquel apresurado e inesperado debut de Pizarro en Colo Colo, el ‘Gaby’ indicó que después de dicha presentación empezó a tener más roce de entrenamientos con el primer equipo, en la que mostró todas sus condiciones y en donde espera que pueda seguir consolidándose con el pasar del tiempo.

Pizarro y su recordado debut ante Audax Italiano | Foto: Photosport

“Luego empezó a entrenar con nosotros, es pura potencia, muy bien. Le queda mucho, pero al final lo más importante es que siga jugando, haga goles y que la rompa. Lo más importante es la cabeza, como se maneja el tema de los jugadores jóvenes en el club, creo que es lo más importante”, explicó en su cuenta de Twitch.

Finalmente, Suazo aconsejó a Damián Pizarro para que pueda saber conllevar estos momentos de exitismo que ha existido desde su aparición, en la que debe saber manejar aquello, para que no le termine pasando la cuenta dentro su consolidación en lo que puede ser una gran carrera.

“Muchas veces el tema de lo más difícil de manejar es el tema de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo igual y todo el tema, va más por ahí más allá de la calidad de jugador y todo el tema, de que se pueda manejar bien desde sus pensamientos, desde lo que hace en el día a día, va por ahí”, cerró.