Colo Colo se prepara para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en donde el Cacique buscará estirar su buena racha en el partido más importante del país ante la Universidad de Chile, para así mantenerse en la parte alta del Campeonato Nacional.

Durante esta jornada, el capitán del Popular, Gabriel Suazo dialogó con los medios de comunicación en la previa a este trascendental encuentro, en donde partió refiriéndose al favoritismo que se la ha otorgado a Colo Colo para este duelo.

“Todo lo que se habla del favoritismo viene desde afuera, desde la prensa o hinchas. Nosotros estamos tranquilos, el tema de ganar el Superclásico es de siempre, no sólo de hoy que estamos arriba, nuestro objetivo es ganarlo siempre. Lo vivimos de la misma forma, independiente de lo que digan, la gente nos da favoritismo por la posición en la tabla. Pero no lo vemos por ese lado porque tienen jugadores de características muy buenas, sus extremos son hábiles y tenemos que contrarrestar esas fortalezas”, inició expresando Suazo.

Ahondando en la gran diferencia a favor que existe en el historial con los Azules, los hinchas del Cacique han ‘restado’ importancia a lo que es este duelo ante la U, algo con lo que está totalmente en desacuerdo el capitán de Colo Colo, en donde explica que para él este partido siempre será importante.

Suazo habló en la previa al Superclásico | Foto: Guillermo Salazar

“Son cosas externas de parte de nosotros que se pueden hablar entre los hinchas. Nosotros siempre lo viviremos como un Superclásico, es un partido importantísimo para nosotros y lo vivimos como tal, por más que se hable de la diferencia de triunfos porque este es un partido nuevo, la historia detrás no importa. Hay que salir con ganas y actitud porque queremos seguir ganando de aquí a adelante”, apuntó el defensor en conferencia.

Ante la posibilidad de que los Albos puedan terminar con esa racha invicta de nueve años sin saber de derrotas ante la Universidad de Chile, Suazo no se asusta con aquello y señala que este partido no se juega, sino que se gana y con esa mentalidad saldrán a la cancha del Fiscal de Talca para sumar un nuevo triunfo ante la U.

“Si me pongo a pensar en eso yo no quería ser el capitán para descender y me tocó ser capitán en uno de los partidos más importantes, podía quedar en la historia negra del club y pusimos el pecho. Estoy feliz de defender al club dentro de la cancha, no me fijo en si perdemos el clásico, porque más de lo que se habla, tal como lo dicen Gonzalo (Fierro) y Esteban (Paredes), desde chico se inculca que estos partidos no se juegan, se ganan. Esa es la convicción, puede pasar o no porque es fútbol, pero a los clásicos entramos con esa mentalidad y eso no cambia. Estamos todos con la mayor disposición, lo jugamos todos”, explicó.

Finalmente, Suazo fue enfático en señalar de que no puede colocarse en posición de poder perder un partido y cortar la buena racha que llevan, ya que es algo que nunca piensan cuando saltan a la cancha y que cada partido para Colo Colo se afronta como una final.

“Jamás me he puesto de ese lado porque nunca pensaré en negativo, en que podemos perder. Esto es fútbol, es deporte, puede pasar, pero nunca nos ponemos en ese caso, sólo pensamos en ganar. Con esa mentalidad afrontamos cada partido, si llega a suceder o no se verá en el momento, pero no lo ponemos en duda ni lo pensamos. Estamos todos en la misma sintonía de querer ganar cada partido. Ahora nos toca el Superclásico y es muy importante, cada partido es una final y el año pasado dejamos escapar puntos importantes perdiendo el campeonato. Hoy nos toca jugar este partido que es tan importante como el anterior y el que viene”, cerró.