Colo Colo está probando fórmulas en el lateral derecho, luego que Jayson Rojas y Bruno Gutiérrez no cumplieran las expectativas. Un ex capitán albo cree sale en defensa de los jóvenes albos.

Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez no lo pasan bien en Colo Colo. Ambos jugadores tuvieron su oportunidad en la temporada 2023 con el Cacique. Sin embargo, los dos laterales derechos no han rendido de buena forma y, por ello, el técnico Gustavo Quinteros está probando una fórmula que llama la atención. El DT de los albos apuesta, en al menos varias prácticas, a César Fuentes como carrilero por esa zona.

Fuentes es volante, aunque le ha tocado asumir esa labor como carrilero por la zona diestra. Ante la ausencia de refuerzos en esa zona, Quinteros quiere probar una nueva fórmula en el alicaído cuadro albo. Uno que sabe de la posición es Gonzalo Fierro.

El Joven Pistolero, ahora comentarista de TNT Sports, cree que a Colo Colo el tiempo le vendrá bien para mejorar en su rendimiento. "Me tocó verlo con Copiapó. Nos ilusionamos mucho a los que nos gusta Colo Colo, porque cómo jugó, por la cantidad de goles que hizo. Pero después con O'Higgins volvió a decaer. Estas dos fechas que no va a jugar le va a servir mucho a Quinteros para acomodar el equipo y a los refuerzos también. Le servirá estos días para mejorar", dijo

Además, Fierro fue directo en su opinión sobre el movimiento de Quinteros en el lateral derecho: "Creo que lo que están haciendo con Rojas y con Gutiérrez quizás por dos partidos malos los están condenando en el puesto .Esto recién está comenzando (...) Siento que habría que esperarlos, porque en Colo Colo no pudo traer a un lateral más y van a tener que buscar alternativas. El que ande mejor tendrá que jugar".

Gonzalo Fierro fue con todo en su opinión a Quinteros (Agencia Uno)

ver también Esteban Paredes recuerda su rivalidad con Johnny Herrera en entrevista

Además, Fierro se acordó del cambio de puesto que, claramente, lo ayudó mucho en su carrera. "Siempre es bueno probar si no te funciona un esquema o un jugador. Las personas dicen que (Fuentes) cuando jugó ahí lo hizo bien. A mí me tocó en su momento con Héctor (Tapia) cuando me ubica como lateral derecho y todos se sorprendieron, porque venía haciéndolo más en el medio. Pasa a una línea de cuatro y mi carrera se mantuvo. Fui campeón, tuve en la Selección", agregó.

También en un acápite aparte, Fierro también tuvo palabras para los jóvenes y para Jeyson Rojas, quien empezó a decaer en su nivel solo producto de las pocas oportunidades.

"Creo que cuando un jugador no juega y no va citado, el rendimiento no es el mismo. Creo que Jeyson lo hizo muy bien y todos los chicos que les tocó jugar en Colo Colo cuando estaba en zona de descenso y todos rendieron. Daniel Gutiérrez, Jayson y Bruno y varios más. Cuando se recuperó el Torta Opazo perdieron confainza y eso les pasó la cuenta para no seguir al nivel al que estaban jugando", terminó.