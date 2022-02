Gonzalo Fierro recuerda el paso de Pablo Guede por Colo Colo y golpea la mesa: "Trabajaba bien, pero era prepotente y agrandado"

El ex jugador de Colo Colo, quien hoy por hoy se desempeña como comentarista de fútbol, apuntó sus dardos al ex DT albo con quien compartió camarín y aseguró que 'se lo come el personaje'.