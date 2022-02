Juan Cristóbal Guarello analiza el panorama del '9' de Colo Colo ante molestias físicas del centrodelantero titular, Juan Martín Lucero, quien podría ser reservado ante Huachipato en el CAP el domingo a las 12:00 con miras al superclásico que el equipo albo disputará ante la Universidad de Chile en el estadio Monumental el primer fin de semana de marzo. El periodista entrega su visión su personal: "Si estuviera bien físicamente, yo pongo a Arriagada", dice en Los Tenores de ADN, aunque asegura que Christian Santos por ahora está antes en la consideración de Gustavo Quinteros.

El argumento del profesional es breve para elegir al joven futbolista: "Tiene goles en Colo Colo". No obstante, el comunciador sabe que el formado en Macul está "recién volviendo de molestias físicas". Sin embargo en plenitud de condiciones si le dan a elegir entre el seleccionado en la Copa América 2021 y Christian Santos no duda: "Mano a mano Arriagada".

Guarello siente que está podría ser la gran chance del atacante venezolano: "Ahora tiene la posibilidad de entrar de titular, vamos a ver cómo responde, pero el hecho que no sólo para mí, sino que para mucha gente, Arriagada pudiera estar, algo te dice".

El comentarista considera que el problema con el ex Alavés es su poca continuidad y que no logra encajar en el estilo del equipo. "El tema de Santos es que ha jugado poquito y no entra en juego", opina.

"En ese partido no entró en juego (Everton), con Audax Italiano tampoco, no entró en juego. El problema es que Colo Colo no juega para él, porque es un jugador hay que ponerle la pelota en la cabeza, hay que centrarle, no es un jugador que juegue bien de espaldas al arco".

Por último comentó que Javier Parraguez terminó rindiendo más que el atacante de 33 años: "Siempre se están deshaciendo de Parraguez, trajeron a Santos para que no siguiera y terminó rindiendo más que Santos".