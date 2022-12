Colo Colo habría puesto en la mira en Sebastián Palacios. El delantero argentino, quien se desempeñó esta última temporada en el Panathinaikos de Grecia, es uno de los nombres en carpeta que tiene el directorio albo para reforzar al equipo.

Ante esta opción, Gustavo Biscayzacú habló con Bolavip Chile sobre el nombre del 'Tucu' al cuadro popular, asegurando que si se confirma sería una gran jugada del Cacique por la trayectoria del jugador.

"Obviamente es una gran gestión de Colo Colo si llega a concretar esa transferencia. Me imagino que debe ser un jugador de mucha jerarquía, los equipos nombrados son muy importantes y si jugó ahí por algo es. Me imagino que si llega al club debe ser una contratación de jerarquía, de nombre", dijo el ex delantero albo.

"No es menor y eso es importante para la liga también, no solo para Colo Colo, sino que para el fútbol chileno que lleguen ese tipo de jugadores y que después obviamente lo demuestran dentro de la cancha que son un aporte muy importante", agregó.

El delantero jugó en Independiente entre otros equipos en Argentina | Foto: Getty Images

En cuanto a la presión que genera jugar en Colo Colo, el uruguayo sostiene que no es fácil, pero que el recorrido de Palacios lo ayudaría a no sentirla si es que arriba al Estadio Monumental.

"No es fácil. Estás hablando de una gran institución, del equipo más grande Chile y a veces no es fácil ponerse la camiseta y jugar. Hay otros factores, pero por lo que se nombró él tiene su currículum, en equipos con mucha presión y no le debería pesar jugar con la camiseta de Colo Colo. Así que creo que lo hará de la mejor de la menera y el tema de la presión no sería un tema determinante", cerró.

Palacios ha vestido las camisetas de Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Arsenal de Sarandí, Unión de Santa Fe, Pachuca, Independiente, Newell's y Panathinaikos.