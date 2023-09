Ex figura de Colo Colo le cae con todo a Jordhy Thompson y Damián Pizarro: "Es una falta de respeto para Gustavo Quinteros, sus compañeros y los hinchas"

Pese a que han pasado varios días del acto de indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro en Colo Colo, el cual los marginó del Superclásico ante la Universidad de Chile, este sigue trayendo repercusiones.

Lo cierto es que ambos jugadores se reintegrarán a los trabajos con el plantel profesional del conjunto Popular durante este jueves y no serán marginados por más partidos, tal como se especuló en un comienzo.

Pizarro y Thompson siguen siendo criticados por los hinchas albos | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Gustavo Biscayzacú, ex delantero del Cacique, contestó el llamado de Bolavip Chile y se mostró ofuscado por la situación que protagonizaron los jóvenes delanteros albos.

“La verdad me sorprendió, me sorprendió mucho que en este momento y en este Siglo los jugadores profesionales estén jugando una pichanga fuera de su club. Me parece una falta de respeto para el cuerpo técnico, para sus compañeros, para el hincha, porque son dos jugadores importantes que el hincha respalda y está bancando a muerte”, dijo el recordaro ariete uruguayo.

“Que salgan con este video antes del Superclásico es inentendible que no corresponde con la historia del club y tienen que tener una sanción ejemplar”, concluyó.

Hay que tener presente que este retorno al primer equipo no garantiza que disputen los diversos partidos oficiales con la camiseta alba pues esa determinación deberá tomarla el propio Gustavo Quinteros.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLO COLO POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

El Cacique saltará a la cancha del Estadio Monumental el 14 de septiembre para ponerse al día frente a Deportes Copiapó, equipo que marcha en los últimos lugares del Torneo Nacional.