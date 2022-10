El estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros comentó lo que fue la igualdad de sus dirgidos ante Universidad Católica y no estuvo de acuerdo con la buena valoración que se le dió al arbitraje de Roberto Tobar

Gustavo Quinteros criticó el desempeño del árbitro Roberto Tobar en el Clásico: "No coincido con que fue un buen arbitraje, debió expulsar a Montes y Saavedra"

Una entretenida igualdad sin tantos fue la que protagonizaron durante esta jornada Colo Colo y Universidad Católica en el cierre de la vigésima sexta fecha del Campeonato Nacional, en el cual ambos equipos brindaron un gran espectáculo en un Estadio Monumental que contó con un gran marco de público.

Dentro de aquello, el estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros comentó lo que le dejó la igualdad ante los ‘Cruzados’ en esta jornada, en donde explicó que le gustó el actuar de su equipo a pesar de no conseguir la victoria ante su gente.

“Quedé conforme. Intentamos todo el tiempo ganar el partido, ellos se defendieron bien y de contra nos complicaron. Tenemos que un equipo que gana y saldrá a ganar siempre, eso me deja conforme”, partió señalando Quinteros.

Profundizando en lo anterior, el entrenador Albo destaco la gran intensidad que tuvo su equipo a lo largo del partido, lamentando que solamente fallaron en la puntada final, la cual los privó de un triunfo en el clásico.

Albos y Cruzados igualaron sin tantos | Foto: Agencia Uno

“Presionamos bien, no tuvieron mucho juego, un par de jugadas por los bordes, pero Colo Colo jugó en campo rival, presiona para ir a ganar el partido, ellos hicieron un desgaste físico en defensa. No estuvimos finos en la definición”, explicó.

El estratega de los locales ya se enfoca en lo que será el duelo del ‘Popular’ este fin de semana ante Curicó Unido, el cual les puede dar el titulo en el Estadio Monumental, en donde el DT confiesa que es algo que ha soñado desde que llegó al club.

“Dimos un paso más para cumplir el objetivo, para mí sería maravilloso. Cumplimos el 2020 (salvarnos del descenso) y ahora estamos cerca de cumplir el otro y queremos darle una alegría a la gente sumando la estrella 33“, apuntó.

Finalmente, Quinteros tuvo palabras para lo que fue el arbitraje de Roberto Tobar, el cual tuvo muchos elogios por parte de los medios, pero que para el DT Albo no le pareció que tuviera un buen desempeño, señalando que dos jugadores de la UC pudieron ver la roja.

“No coincido con el buen arbitraje, no coincido. Tendría que haber sido expulsado Montes y Saavedra metió un planchazo también para naranja, así que no coincido. Son opiniones que podemos tener distintas y hay que respetar”, cerró.