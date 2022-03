El entrenador de Colo Colo asegura que la prioridad es el Campeonato Nacional 2022, sin embargo, eso no implica que no irá con lo mejor a competir en Copa Libertadores para realizar la mejor participación posible. Además analiza la goleada 5-0 ante Palestino donde queda con la sensación de que el equipo incluso pudo marcar más goles en el estadio Municipal de La Cisterna.

Gustavo Quinteros analiza la goleada de Colo Colo por 5-0 ante Palestino por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2022. El estratega santafesino se refiere a la concreción del equipo, destacando los primeros 45 minutos, pero con gusto a poco en el segundo tiempo donde siente que pudieron ampliar aún más la diferencia.

"El primer tiempo fuimos eficaces, pero el segundo tiempo fallamos mucho, tuvimos muchas situaciones donde terminamos mal la jugada. Pudimos convertir alguna otra, tenemos que seguir trabajando en eso, ser más precisos, Oroz tiró un muy buen centro y cuando pasa eso, hay jugadores de área que convierten. En los siguientes partidos debemos convertir como ahora, que mejoramos mucho", dice el estratega en conversación con TNT Sports.

De todas formas el balance del DT es muy bueno, ya que su equipo tuvo eficacia para hacer la diferencia: "Hicimos los goles, aprovechamos un par de fallas que tuvieron ellos y eso nos dio tranquilidad. Salieron, dejaron más espacios que aprovechamos algunos y otros no, sino era más abultado el resultado. En el primer tiempo tuvieron una con (Brayan) Véjar, en el segundo también. Estoy conforme, contento, siempre tratamos o tenemos, mejor dicho, más situaciones a favor que en contra. El equipo funciona, hay que ajustar, trabajar y mejorar siempre, en defensa y en ataque".

En cuanto a los objetivos, Quinteros es claro al mencionar que la prioridad es ganar el Campeonato Nacional 2022, aunque dejando claro que también tiene en mente la Copa Libertadores y habrá una rotación en el equipo. "Nuestro objetivo principal es el torneo local. Trabajamos con un equipo que hemos utilizado más veces que otro que a lo mejor puede ser el que inicie en la Copa (Libertadores), pero no está decidido. El presente de los jugadores lo marca, faltan días para que empiece ese torneo, hay que ver los rivales, sus características. Hemos conseguido un equipo sólido y que ahora sí está compitiendo. Le debemos dar minutos a más jugadores porque habrá que rotar y les tocará jugar".

Por último aclara sus declaraciones sobre el sorteo de la Copa Libertadores, en las cuales mostraba un deseo por jugar ante River Plate y Boca Juniors, pero aclarando que también miraba con optimismo la opción de enfrentar a clubes que quizás no estén en su mejor presente: "Como dije la otra vez,y me sacaron un poco de contexto, nos conviene jugar con los más débiles, todos queremos tener más opciones de pasar, pero uno como profesional de esto también quiere jugar lleno de gente, con equipos importantes. Es el gusto que da la Libertadores, hay equipos muy importantes que sería lindo enfrentar, pero nos conviene otra clase de rivales. Lo que nos toque, será complicado. No hay equipos fáciles. Y para aspirar a pasar, tenemos que jugar muy pero muy bien y sin fallas", cierra el DT.