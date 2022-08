Gustavo Quinteros espera por el renacer de Marcos Bolados cantándosela clarita: “Si no lo hacen bien, elijo a otro”

Marcos Bolados es uno de los jugadores en los cuales se ha sorprendido en la baja de rendimiento que ha tenido con Colo Colo. El delantero estaba apuntado como el gran reemplazante de Pablo Solari por la banda derecha, pero fue perdiendo terreno y ese lugar ha estado ocupado por el juvenil Alexander Oroz.

No obstante, son varios quienes la interrogante del por qué el atacante ha perdido terreno y sumando pocos minutos en los últimos compromisos, contemplando que durante el torneo del año pasado fue una de las piezas fundamentales para el entrenador.

Durante una conversación con Deportes en Agricultura, el entrenador Gustavo Quinteros contempló que depende de algo netamente del jugador a quien lo considera un futbolista completo por las condiciones que tiene, pero que debe trabajar en su cabeza como cada persona.

“Es un jugador completo. Para mí Bolados es un jugador rápido, potente, hábil, que tiré un buen centro, cabecea bien. Pero a veces la cabeza de cada persona no está en su mejor momento, por ahí tiene que volver a su nivel desde el compromiso, la entrega y la actitud. Él se va a ganar el lugar, yo le exijo mucho a los jugadores”.

No fue todo, debido a que también se la cantó clara el estratega al futbolista producto de ser más considerado en el once inicial. “Todos saben lo que tienen que hacer y si no lo hacen bien, elijo a otro. Ellos lo saben. Depende de ellos. Esperamos que Marcos pueda volver a su nivel, le estamos dando minutos cada vez que entra”.

Cristián Zavala muestra un alza

El entrenador también se tomó el tiempo para destacar el crecimiento que ha tenido Cristián Zavala en los dos últimos partidos, en la cual le pone las fichas para que pueda seguir creciendo futbolísticamente y llegar a vestir la camiseta de la Selección Chilena.

“Este partido y el anterior entró muy bien (Zavala). Ofensivamente es muy peligroso. Es algo que tiene que ir agregando, y es algo que le pedimos a los extremos. Le está agregando eso de lo defensivo. Es un jugador que será completo y puede ser convocado a la selección”.