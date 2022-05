Colo Colo empató con Ñublense y termina la primera rueda del Campeonato Nacional en lo más alto de la tabla de posiciones con 29 puntos, acompañados en ese lugar precisamente con los chillanejos y con Unión Española.

El balance es positivo para los albos y como seguirán compitiendo en la Copa Sudamericana en el segundo semestre, buscan reforzarse y en ese sentido el entrenador Gustavo Quinteros no le cierra la puertas a Martín Rodríguez, uno que suena hace rato para volver otra vez a la escuadra alba luego de su paso por Turquía.

"Hablar de posiciones hoy no me gustaría. El nombre de Martín Rodríguez siempre estuvo ahí, siempre fue un refuerzo para nosotros, llegó con Gil y bueno, se tuvo que ir rápido. Es un refuerzo que partió y nos gustaría tenerlo", aseguró.

Respecto a si se reforzará con un arquero, el estratega cuenta que "hay que analizar bien, Cortés se va a recuperar pronto pero no sé cuánto tiempo, si va a llegar para la Sudamericana".

Gustavo Quinteros confía en que Colo Colo se refuerce con tres jugadores chilenos (Agencia Uno)

Y en ese mismo contexto agrega que "tenemos a Amor que tendrá un tiempo más largo, se sentía bien, arriesgó, quería jugar y bueno, a veces los jugadores de fútbol, y también me tocó cuando jugaba, nos infiltramos para poder jugar. Esas lesiones se curan a veces, pero en él no, tuvo mala suerte".

Quinteros reconoce que tienen una limitante a la hora de pensar reforzar al equipo. "No tenemos cupos de extranjero, tenemos que pensar en jugadores nacionales y no hay muchas opciones, pero estamos buscando con los directores y el gerente deportivo de agregarle a este plantel tres jugadores que se queden de una vez para el año que viene y así no pensar en incorporaciones para 2023", explicó.

ver también Opazo y Rojas son convocados de emergencia por La Roja

Si es que falla el plan de Colo Colo para la presente ventana de mercado, Quinteros asegura que "esperamos que sea posible y si no, competiremos con lo que tenemos. Ahí tendremos que elegir si fortalecer más el torneo local o la Sudamericana, a veces no te da cuando te falta algún jugador importante. Queremos eso: incorporar ahora y no hacerlo a fin de año".