Colo Colo se sigue preparando para lo que será el trascendental duelo ante Alianza Lima por la segunda fecha del Grupo F por la Copa Libertadores de América, partido que se llevará a cabo este miércoles 13 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

El Cacique llega a este encuentro con una baja importante en la zona defensiva: no podrá contar con el zaguero argentino Emiliano Amor, quien recibió doble tarjeta amarilla y fue expulsado en la victoria por 2-1 ante Fortaleza en Brasil.

Por esto, el estratega Gustavo Quinteros deberá mover las piezas y encontrar el reemplazante de uno de los pilares fundamentales en la parte defensiva.

"Emiliano Amor es un jugador importantísimo para el equipo y no podrá jugar este partido. Tenemos que buscar jugadores que lo reemplacen de la mejor manera. Tenemos dos o tres opciones para reemplazarlo. Debemos que ver los delanteros que jueguen y decidir mañana quien juegue", comenzó diciendo el entrenador argentino nacionalizado boliviano en la conferencia de prensa en la antesala del encuentro ante el equipo peruano.

Uno de los jugadores más criticados en el partido ante Unión Española fue Matías Zaldivia, y el DT albo salió en defensa del central. "Él no viene jugando con continuidad es probable que, cuando le toque jugar, no esté al 100% o con toda la confianza. Es normal. Yo creo que hay que darle confianza a él y a todos, porque todavía no tengo decidido quien reemplazará a Emiliano Amor. Puede ser César Fuentes, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, César Fuentes o Alán Saldivia incluso. Tenemos muchos chicos luchando por un puesto", remarcó Quinteros.

"Cuando te falta un jugador importante en algún momento algo tienes que mover. Hay que tener en cuenta quien está mejor, las características del rival y como juegan. No veo nombres, sino que características. Estoy tranquilo que el que juegue lo hará bien", complementó.

Finalmente, tuvo palabras para César Fuentes, quien sonó en las últimas horas para ser el reemplazo de Amor. "Cada vez que César Fuentes jugó de central lo hizo muy bien y ahora que está jugando de volante central lo está haciendo igual de bien", sentenció el estratega.