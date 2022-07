Colo Colo inició su travesía en la segunda parte del Campeonato Nacional y consiguieron un importante punto en su visita a Everton de Viña del Mar en la quinta región, en donde los Albos terminaron disputando dicho encuentro con nueve jugadores dentro del campo de juego y pudieron aguantar una igualdad a un tanto.

Tras finalizar el partido, el estratega del Cacique Gustavo Quinteros dialogó con TNT Sports y se refirió a lo que le dejó este partido, el cual para el DT Albo se terminó desconfigurando con las expulsiones y termina valorando el rescatar un punto por cómo se dio el encuentro ante los Ruleteros.

“Es un partido desnaturalizado por las expulsiones. Empezamos perdiendo por un error nuestro defensivo y luego tuvimos dos claras con Lucero que no convertimos. Fue parejo después, 11 contra 11 jugamos bien, pero cuando echaron a Pavez, que fue rápido, es difícil. Jugamos hace tres días y estar con 10 precisa de más esfuerzo. Pero el punto sirve por cómo se presentó el partido. Voy a ver las rojas, no las vi en detalle. Ya está, no se puede hacer nada. Si fueron o no, ya está. Lo bueno es que con dos menos pudimos empatar”, inició expresando Quinteros.

Pensando en lo que fue esta partido, el DT Albo apuntó a que no quiso mediar mayormente en los cambios dentro del plantel pensando en el duelo por la Copa Sudamericana y señaló cual fue el plan que quería intentar dentro de este duelo, lo cual no pudo implementar por las tarjetas rojas.

En Colo Colo se valora la igualdad con dos menos | Foto: Agencia Uno

“Falcón tiene una molestia y no queríamos arriesgarlo. Después Solari viene de una molestia en el pubis y lo cuidamos, se le inflama. La idea era usar a casi todos en mitad de tiempo y luego hacer cambios ofensivos, pero con uno menos se hace difícil y con dos, más aún”, expresó el DT Albo.

Uno de los puntos que tocó de igual forma el director técnico de Colo Colo fue sobre la chance de abrochar a Marcos Rojas como su segundo refuerzo para esta temporada, en donde señala que quiere si o si reforzar el equipo y nombró las cualidades que le puede dar el neozelandés con padre chileno al plantel.

“Queremos fortalecer el equipo. Las opciones que teníamos en defensores no pudieron venir por distintas circunstancias, se fueron a otros clubes. Ahora cuando tenemos doble competencia nos cuesta. Marco Rojas puede jugar de extremo, mediapunta, segundo delantero. Ojalá se pueda adaptar rápido”, enfatizó.

Finalmente, Quinteros fue consultado sobre la posibilidad de ocupar el tercer cupo de refuerzos, en donde el DT volvió a recalcar que, si o si quiere ocupar dicha vacante, pero deberá esperar que opciones se le pueden ir presentando durante el mercado.

“Estamos buscando hace un montón de tiempo defensa central y delantero. Las opciones que teníamos ya no pudieron venir y hay que fortalecer al equipo con las mejores opciones que salgan”, cerró.