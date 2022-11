Joan Cruz es uno de los jugadores que perdió terreno en el esquema de Gustavo Quinteros durante la última temporada, en la cual Colo Colo obtuvo la estrella 33, por lo que el entorno del jugador espera salir que salga en búsqueda de mayor regularidad.

Cruz solamente pudo disputar un partido en el Campeonato Nacional y cuatro por Copa Chile, lo que no dejó para nada conforme al futbolista de 19 años, quien espera estar en la nómina de la Roja Sub 20 de la Selección Chilena.

El futuro del volante albo tiene a los hinchas del Cacique nerviosos | Foto: Agencia Uno

"En estos momentos el jugador está sin club, no es jugador de Colo Colo. Él tenía contrato vigente que se renovaba automáticamente una temporada más con mejora de sueldo, pero Joan Cruz no alcanzó a tener el 30 por ciento de las citaciones y solo tenía 27 por ciento, por lo que no renueva y termina su vínculo y ahora en Blanco y Negro están preocupados haciendo todas las gestiones para seducirlo y renovarle contrato", indicó el periodista Cristián Alvarado en Radio Agricultura

Esta frase generó el asombro de los fanáticos del Popular en la redes sociales, los cuales se fueron encima de Quinteros por no poner a una de las joyas canteranas en más compromisos.

Estas críticas se sumaron a la de Mauricio Pinilla, ex jugador de la U, quien dejó los colores de lado y no tuvo piedad con la dirigencia de Blanco y Negro por los pocos minutos del centrocampista en esta temporada.

ver también Pinilla dispara indignado contra ByN por situación de Joan Cruz

MIRA LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS: