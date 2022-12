El ex jugador del Cacique asegura que ambos futbolistas tienen las condiciones suficientes para pelear un puesto en la delantera.

Leonel Herrera padre conversó con Bolavip Chile sobre la situación que envuelve a Colo Colo sobre la partida de sus laterales, como son Óscar Opazo y Gabriel Suazo. El histórico jugador del Cacique sostuvo que lamentable, pero que el conjunto albo tiene jugadores de casa para suplirlos y que solo hay que darles la chance.

"Primero, lamentar que se vaya Opazo y Suazo sobretodo, porque Opazo tampoco es colocolino. Suazo se estaría lamentando un poco más, pero a lo que voy es que Colo Colo durante el año mostró jugadores con proyecciones, tanto laterales derechos como izquierdos, y resulta que les dan una o dos oportunidades y después los muchachos desaparecen", dijo el ex jugador.

"Entonces si tiene gente, le han respondido, sigan dándole oportunidades a ellos. ¿Para qué contratan gente de afuera que son un poco desconocidos? Que no se saben si rendirán o no y que tiene gente en casa que si sabe que esperándolos un par de partidos te van a rendir”, agregó.

El histórico jugador de los albos conversó con Bolavip Chile | Foto: 32 cascos, Youtube

No obstante, esa referencia también la llevó a la parta ofensivo, donde Herrera clama que Gustavo Quinteros les dé más minutos a Cristián Zavala y Alexander Oroz, pues cree que los dos atacantes tienen todas las condiciones para ganarse un puesto.

“El mismo caso de Zavala arriba y el chico Oroz, que son dos chicos con mucha proyección. Ellos tienen condiciones de más, pero si lo hacen jugar una vez, lo sacan, lo vuelven a poner y lo vuelven a sacar, nunca los van a considerar y si no le dan continuidad, esos muchachos nunca se van a adueñar de un puesto teniendo todas las condiciones", explicó.

Aunque regresó al tema de los laterales. "Con los laterales pasa lo mismo, Colo Colo ya sacó laterales, los mostró y andan bien, sigue poniéndolos. A lo mejor necesita jugadores en otros puestos y así después que cale el diente. Si se fue Costa, tiene que tener una persona en el medio que lo pueda suplantar".

Por último, aseguró que a Pablo Solari no lo pudieron suplir y que en los albos deben agradecer que llegó Juan Martín Lucero. Además, lanzó una crítica a la dirigencia, pues cree que el plantel se está desmantelando.

"El chiquitito que vino de Argentina (Pablo Solari) que no lo han reemplazado con nadie, afortunadamente llegó Lucero, pero tiene que tener compañía con un par de delanteros. No sé cuál es la idea de los dirigentes de Colo Colo, si es reforzar el equipo o desmantelar el equipo, porque en este momento está haciendo eso, desmantelarlo. No se ve que en las noticias puedan rescatar jugadores de afuera”, cerró.