Leonel Herrera no se guarda nada y analiza la posible llegada del defensor a Universidad de Chile, asegurando que el trasandino no es albo al no nacer en el cuadro de Macul.

Así como en Universidad de Chile las opiniones están divididas respecto a la posible llegada de Matías Zaldivia, en Colo Colo algunos como Lizardo Garrido han asegurado que "les da lo mismo", sin embargo, Leonel Herrera padre en conversación con Bolavip sin filtro afirma que el argentino no es colocolino y que la mayoría de los argentinos "son mentirosos".

"Conocí a muchos argentinos y todos son mentirosos, y la gran mayoría de los jugadores. Yo no creo ni les compro mucho también. Hay excepciones como Borghi o Barticciotto, pero el resto no po, vienen a ganar plata y listo. No le compro el verso de que besaba el escudo de colo colo y el otro mes el de la U?", afirma de entrada.

Agregando que "no me sorprendería para nada, convengamos también de que zaldivia no es colocolino, fanático de Colo Colo. El no nació en Colo Colo, vino hacer carrera pero no digamos que es colocolino. Defendió la camiseta de manera responsable y nada más".

Leonel Herrera no se detiene y dispara que "Zaldivia no es colocolino. Creo que ellos van donde hay más dinero no más y si Colo Colo lo está desechando y lo contrata la U, bienvenido, así es la cosa del fútbol. Pero que digamos que es colocolino, que se va a matar por Colo Colo, es mentira y no lo veo así".

Leonel Herrera afirma que Matías Zaldivia no es colocolino (La Tercera)

Ya más calmado, el referente albo retrocede un poco y opina que "(Zaldivia) es un buen jugador, que suplía muy bien a los dos centrales que entraban jugando como Falcón y Amor, eso es verdad también, pero si Colo Colo no lo quiere y lo está desechando y lo quiere la U ¿Qué le vamos a hacer? Él es profesional, tiene que buscar la mejor forma de estar en algún lado y ojalá que le vaya bien. Dejó un bonito recuerdo en Colo Colo".