Histórico de Colo Colo le cae con todo a Gustavo Quinteros: "Es una masacre esto y no hay por donde"

Colo Colo perdió con Cobresal 1-3 en El Salvador dejando muchísimas dudas respecto a su nivel y a lo que pueda hacer en Copa Libertadores, alzándose muchas voces en contra de Gustavo Quinteros.

Uno de ellos es Eddio Inostroza, ayudante de Mirko Jozic en la Copa Libertadores de 1991 y que se escandliza por la nueva derrota alba.

"Nuevamente un desastre, yo creo que son dos partidos y medio de desastre: O'Higgins, éste y el partido con la Chile de local, es mucha ventaja", indica.

Luego el Yeyo critica a Gustavo Quinteros. "El caballero dijo que a la décimaquinta fecha iba a tener el esqueleto armado y yo creo que no", aseguró.

Yeyo Inostroza hace responsable a Gustavo Quinteros del momento de Colo Colo (Agencia Uno)

Y al revés de lo que dijo Gabriel Mendoza, Inostroza si está de acuerdo en poner en duda la continuidad del entrenador del Cacique. "Siempre hay que revisar y los técnicos nos debemos a los resultados y si no se logran, Colo Colo no merece esta irregularidad en contra, son ocho goles en dos partidos, es una masacre esto y no hay por donde", asegura.

Para el final, el referente albo hace una reflexión desde el dolor de la derrota. "Colo Colo no merece esto y no digo que sea la actitud de los jugadores, algo hay de todas maneras, uno no está dentro del camarín, pero de que hay algo, hay algo", cerró.