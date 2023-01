Las incendiarias frases del papá de Cristián Zavala llamaron la atención de los hinchas de Colo Colo y de algunos históricos del Cacique. Y es que el jugador de 23 años no ha podido consolidarse en el equipo de Gustavo Quinteros, por lo que intentó salir en búsqueda de nuevas oportunidades, algo que finalmente no se ha concretado.

“Es cosa de escuchar al papa de Williams Alarcón y está todo dicho, no me gusta polemizar a mí. Todos saben lo que pasa en Colo Colo y los jóvenes prácticamente se están arrancando porque no están surgiendo. Lo más probable es que arranque él, Joan Cruz y ya arrancó Willy Alarcón. Y lo malo es que los chicos tienen condiciones y no se están aprovechando”, apuntó el progenitor del ex Deportes Melipilla a Las Últimas Noticias.

El extremo izquierdo estuvo presente apenas 653 minutos en la última temporada | Foto: Agencia Uno

El histórico Ricardo Dabrowski contestó el teléfono y dio su punto de vista en Bolavip Chile a raíz de las oportunidades que han tenido los jóvenes últimamente en Colo Colo.

"Depende de la política deportiva que tenga el club, hay clubes que le dan posibilidades sino también creen en los proyectos jóvenes, pero los clubes no se sostienen con esa política", arrancó diciendo el campeón de Copa Libertadores 1991.

"Lamentablemente son pocas las posibilidades que tiene un chico de triunfar en un club como Colo Colo entonces buscan otra alternativa. Si vemos el caso de Lucero, yo me pregunto: ¿Qué queda para los más chicos? Lucero dijo que era su lugar en el mundo y a la primera se va", remarcó el Polaco.

"Las decisiones de la familia inciden mucho para que los jóvenes tomen una u otra decisión. Yo digo que la última decisión la toma el jugador, pero si aparece la familia y al representante, es complicado porque al chico lo vuelven loco y ahora los jóvenes no tienen continuidad, hoy ha cambiado mucho los valores, la formación. Antes era un sueño para los jóvenes jugar en Colo Colo y ahora en una de esas no", cerró.