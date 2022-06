Hugo Gónzalez, ex jugador del Colo Colo, cree que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega de gran forma para enfrentar a Inter de Porto Alegre por la Copa Sudamericana.

Hugo González piensa que Colo Colo debe ir por todos los torneos: "No se puede enfocar solo en un torneo y dejar de lado a otro, esa no es la idea"

Colo Colo vapuleó por 5-1 a Deportes Temuco por la tercera fase de la Copa Chile en el Estadio Germán Becker y avanzó a los octavos de final, donde espera rival entre Independiente de Cauquenes y Ñublense de Chillán.

Pero los jugadores del Cacique comienzan a dar rápidamente vuelta la página para enfocarse en lo que será el trascendental encuentro ante Inter de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, donde los albos intentarán sacar un buen resultado en el Estadio Monumental para ir con chances a Brasil de avanzar a la siguiente ronda.

Uno de los que sabe lo que es ponerse la camiseta del Popular es Hugo González, actual DT de la Sub 16 de Colo Colo, quien conversó con Bolavip Chile acerca del triunfo ante Temuco y lo que se le viene al equipo comandado por Gustavo Quinteros.

"Colo Colo subió su rendimiento por eso hay una diferencia importante, si bien Deportes Temuco es un equipo de la Primera B, hay que jugar bien contra esos equipos porque son complicados, corren, pegan y el nivel del Cacique se notó la diferencia", aseguró el ex entrenador interino del cuadro de Macul.

Gil fue una de las grandes figuras ante Temuco | Foto: Agencia Uno

"Colo Colo llega a jugar con Internacional de la mejor forma, ojalá suban su nivel porque para jugar contra los brasileños hay que tener un nivel muy alto. Han trabajado bien, han tenido una intertemporada y ojalá puedan seguir pasando de fase", remarcó.

"Para Colo Colo todo lo que juegue tiene que hacerlo de la mejor manera, no se puede enfocar solo en un torneo y dejar de lado a otro, esa no es la idea ni la filosofía, obviamente no lo van a hacer porque todo lo quieren ganar. Hay que intentar ganar el Campeonato Nacional y llegar lo más alto posible en el torneo internacional", finalizó González.