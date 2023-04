Colo Colo sufrió el partido ante Palestino pese a que el marcador refleja un 3-1. Uno de los máximos ídolos del Cacique no quedó conforme con el andamiaje colectivo del equipo.

Ídolo de Colo Colo no queda satisfecho pese a la victoria ante Palestino: "Fue un triunfo y nada más"

Colo Colo ganó por 3-1 ante Palestino, aunque sólo tuvo destellos de buen fútbol en el vacío Estadio Monumental. Los goles de Carlos Palacios (x2) y el tanto de Alexander Oroz sirvieron para avanzar en la tabla de posiciones, aunque uno de los ídolos máximos de la institución, como Marcelo Barticciotto, no quedaron conformes con el andamiaje colectivo del equipo.

El Barti, en su comentario en Radio Cooperativa, fue claro y conciso. "Siento que sólo fue un triunfo y nada más que eso. Creo que Gustavo Quinteros estuvo fantástico en sus declaraciones. Habló más de los defectos que las virtudes de su equipo. Siento que Quinteros lo termina analizando de buena forma", expresó Marcelo Pablo.

Barticciotto quedó con gusto a poco de la expresión futbolística colectiva de Colo Colo, ya que cree que el equipo no anduvo a tono, a pesar que el triunfo se quedó en el Monumental.

"En el peor momento de Colo Colo vino la jugada del penal. Una desinteligencia de Palestino que los termina agarrando en inferioridad numérica. Luego, la gambeta larga de Pizarro para que lo termine derribando Collao. En definitiva es un gol que te da tranquilidad, que faltaba poco y el tercer gol es de otro partido, porque Palestino estaba jugado en ataque. Me parece que Quinteros me parece que no quedó tan contento más allá de que ganar siempre te pone feliz. El rendimiento del equipo estuvo al debe", explicó.

Colo Colo no realizó un buen partido ante Palestino e igual le sirvió para ganar (Photosport)

El análisis de Barticciotto fue descarnado, al hueso y sabe que Colo Colo ganó con algo más allá del nombre con esa prestancia que se le exige a los equipos grandes de Chile y el mundo.

"Colo Colo no jugó bien y se puede ganar jugando de esta forma. Colo Colo gana por qué tiene jerarquía, porqué los penales hay que hacerlos, porque hay que generarse la jugada del penal, y el tercer gol tiene que definirlo. Ganar cuando no se juega bien es mejor que trabajar en la semana de esa forma que trabajar habiendo perdiendo", añadió.

Barti también plantea algo de cara al futuro en esta semana que sólo será de Torneo Nacional para Colo. "Vamos a ver que es lo que viene. No hubo muchos destacados, no hay una figura desequilibrante y eso te habla de un partido no fue bueno para Colo Colo", terminó.