A principio de semana, Ignacio Jara fue oficialmente presentado en Cobreloa, club al que vuelve tras varios años y en el cual buscará el anhelado ascenso que los loínos llevan buscando por más de 7 años.

Jara, quien llegó a Colo Colo el 2020, tuvo protagonismo en la trágica campaña del Cacique que luchó por no bajar, al año siguiente vio menos y después partió a préstamo a Unión Española. El loíno esperaba convencer a Quinteros para el 2023, más no sucedió.

“Entrené unos días y se me presentó esta oportunidad. Me hice los exámenes en la clínica Meds junto a mis compañeros, viajé a Argentina y sabía que debía jugármela desde muy atrás”, reveló en diálogo con Las Últimas Noticias.

Jara aseguró que pudo haber concretado su salida del Estadio Monumental antes, pero prefirió quemar sus cartuchos: “Antes de viajar tuve acercamientos de otros clubes, pero me la quería jugar en Colo Colo y no se me dio”.

“Cuando vi que no había ninguna posibilidad, que no jugué ningún amistoso, ni un minuto, me dije ‘ya está’. Conversé con Gustavo Quinteros y fue sincero, me dijo que no iba a tener muchas chances. Quedó todo claro y me tocó salir, con sentimientos encontrados porque me quería quedar, la gente me sigue mostrando su cariño y yo quería mi revancha, pero por algo pasan las cosas y tengo este nuevo desafío”, añadió.

Ahora, Ignacio Jara buscará no solo lograr el ascenso con Cobreloa, sino que tener la regularidad que lo llevó incluso a jugar en Brasil antes de su periplo por el Estadio Monumental y Unión Española.