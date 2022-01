Ignacio Jara tras su salida de Colo Colo: "Me sorprendió un poco de cómo fue, porque me enteré por la prensa y redes sociales"

Ignacio Jara habló de su salida en Colo Colo durante este jueves en el programa de De Fúbol Se Habla Así de DirecTV. El polifuncional jugador fue consultado de cómo se gestó su arribo al Cacique, pese a que no era un momento muy fácil, pues estaban en un campaña donde se peleaba por no descender.

"Cuando son cosas así pasan a segundo plano y me dan mucha más fuerza de demostrar de que estoy hecho. Sí, llegué en un momento delicado, que quise llegar y dejando de lado otras ofertas de muchos equipos que en ese momento me querían", comenzó explicando.

"Seguí mi corazón, lo que quería y lograr un sueño que era jugar en Colo Colo. Gracias a Dios lo pude realizar, sabiendo muy bien en lo que estaba en ese momento Colo Colo, pero siempre he dicho que no me dan miedo los desafíos. Por algo estoy acá, no le tengo miedo a nada y estoy dispuesto para lo que venga por delante", agregó el jugador.

En esa línea, también fue interrogado sobre la situación de haber sumado pocos minutos, pero de todas maneras le guarda un gran agradecimiento al entrenador Gustavo Quinteros, ya que fue uno de las personas que accedió que él llegara al Monumental. Aunque también reconoció que no esperaba salir desde Macul.

"Después ya si tuve oportunidades o no, siempre he dicho que lo más fácil es echarle la culpa al técnico. Yo estoy super agradecido de él (Gustavo Quinteros), porque fue uno de los pilares de los que me trajo a Colo Colo y de su cuerpo técnico. Después sí, me sorprendió un poco de cómo fue mi salida ahora que no estaba en los planes, porque me enteré por la prensa y redes sociales más que nada", añadió.

Finalmente, el jugador de 24 años aseguró que le dolió la decisión por parte del club, pero sostuvo que si llegó fue por lo que sentía. Además reconoció ser autocrítico y que quizás las expectativas por parte del entrenador hacia él eran mayores a las demostradas.

"Me dolió un poco, pero entiendan, en ese momento estaba en temas de contrataciones. No sé, es medio raro, pero sé que me dolió un poco porque quise llegar en un momento delicado. No lo hago con ninguna intención, siempre seguí mi corazón. Soy una persona súper agradecida y autocrítica, a lo mejor no tuve las expectativas que él esperaba de mí", cerró.