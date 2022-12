Igor Ochoa no cree que Matías Moya tenga el nivel de Gabriel Costa: “Es una apuesta”

Matías Moya está a una sola firma de ser el cuarto refuerzo de Colo Colo de cara a la temporada 2023. Y es que el jugador argentino-chileno ya se realizó los exámenes médicos de rigor y mañana estamparía su llegada al Cacique.

El reconocido periodista Igor Ochoa de Al Aire Libre de Cooperativa se tomó un momento para hablar sobre la llegada del futbolista de 24 años a Macul

"Yo quiero ver el paralelo con Gabriel Costa porque el peruano es más fuerte que Moya, pero este es más hábil. En definitiva, es una incógnita como cualquiera que llega de un club de otra connotación popular por decirlo así a Colo Colo", remarcó el profesional de las comunicaciones.

Moya fue uno de los jugadores que entregó Quinteros a la carpeta de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

En esa misma línea, agregó que "es un buen jugador no te lo niego, pero yo no sé si ese es el rango. Quiero decir que cuando se habló de la salida de Costa, yo pensé que, no es para descalificar a Moya, pero que iban a buscar un jugador de un nivel o consagración ya probada en alta exigencia y decir se fue este y llega este que viene por Costa".

"Lo de Moya me parece una apuesta interesante en lo fútbolístico pero no sé si es el equivocalente porque a Costa lo trajeron de Perú con un costo alto, pero era su cotización, tenía campañas que lo situaban en ese nivel", sentenció.

Recordar que el ex River Plate de Argentina viene de disputar 29 partidos con la camiseta de Ñublense de Chillán, en la cual aportó con una anotación y tres asistencias, siendo una de las grandes figuras del elenco dirigido por Jaime García.