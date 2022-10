Iván Morales, ex delantero de Colo Colo y hoy por hoy del Cruz Azul de México, aclaró los polémicos dichos sobr que no volvería a Colo Colo mientras estuviera Daniel Morón y aseguró que fueron palabras de su representantes y está todo bien con el campeón de América en 1991.

Iván Morales aclara polémicos dichos sobre que no volvería a Colo Colo mientras esté Daniel Morón: "Fue mi representante, no yo"

Sorpresa causaron hace un par de semanas unas declaraciones -supuestamente- de Iván Morales quien decía que no regresaría a Colo Colo mientras el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, siguiera en su cargo.

En el día de ayer, el formado en las divisiones inferiores de los albos y hoy por hoy jugador del Cruz Azul aclaró la polémica en Más Que Fútbol de DIRECTV Sports donde estuvo de invitado estelar para hablar de su presente y sus supuestos dichos.

“Eso de que no volvería al club mientras esté Morón no lo dije yo, fue mi representante que se molestó al igual que mi familia por unas declaraciones. Pero lo hablamos con Daniel, no tenemos problemas. Si lo veo lo abrazo, le tengo gran cariño”, enterró de una la polémica el ‘tanquecito’.

Morales se refirió a lo que fue la consagración de la estrella 33 de los albos: “Colo Colo es el club donde he vivido los momentos más felices. Obvio que me hubiese gustado estar, vi con alegría y sana envidia los videos de las celebraciones con mis amigos, pero hoy estoy muy contento en Cruz Azul que es un grande de México”.

“Por mí me quedo toda la vida en Colo Colo. Pero cumplí un ciclo y sentí que el año pasado también hubo cosas injustas donde me acusaban o culpaban de cosas que no eran ciertas. Creo que era el momento de partir. Pero sin dudas es el club que amo”, complementó sobre el Cacique.

Morales actualmente se encuentra en Chile disfrutando y muy seguramente esté el domingo en el Estadio Monumental para celebrar junto al plantel de Colo Colo cuando se le entregue la copa y medallas de campeón.