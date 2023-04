Los rumores de que Sebastián González podría llegar a acompañar a Daniel Morón en la Gerencia Deportiva de Blanco y Negro han ido creciendo, pese a que solo fue una idea del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Matías Camacho.

Pese a ser solamente un rumor que ya está recibiendo negativas desde el mismo Recoleta -club donde trabaja Chamagol- un histórico ex albo se ilusiona con que un jugador nacido y criado en Pedreros pueda llegar a sumar.

Chamagol González es del gusto de Pillo Vera. | Foto: Photsoport

“Si lo hace es por cariño y bueno, son profesionales. Pero siempre cuando se suman colocolinos al club es muy bueno, es muy positivo”, dijo Jaime ‘Pillo’ Vera en conversación con Bolavip Chile sobre la hipotética llegada de González.

En esa misma línea, el Pillo aportó diciendo que “Todos los que sean colocolinos y aportan al club serán bienvenidos me imagino yo. Ahora, no sé qué es lo que pasa por la mente de ellos y en la directiva porque no estoy metido ahí, pero les tengo mucho cariño”, expresó.

¿Será Recoleta el paso previo de Sebastián González antes de llegar a Colo Colo? Lo concreto es que el ex artillero está en el club de la Primera B y siempre manifestó su deseo de llegar al Cacique, donde incluso una vez compitió con Marcelo Espina para ver si llegaba a Blanco y Negro en cargos gerenciales.