Esta noche se vivirá una nueva versión del Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, donde la escuadra dirigida por Ricardo Gareca visitará la capital peruana en lo que asoma como la última chance para ilusionarse con llegar al Mundial de Norteamérica 2026.

Como pocas veces, ambos equipos llegan con el agua hasta el cuello en la tabla de posiciones y Chile se ubica en el último lugar del escalafón, mientras que los peruanos anteceden a los chilenos en la penúltima posición.

La Roja buscará los tres puntos en Lima. | Foto: Photosport

En diálogo con El Mercurio, el ex delantero de la Selección Chilena, Sebastián González, analizó el compromiso: “Esta vez es decisivo. Si no se suma, ya no puedes decir ‘recuperaremos esos puntos en otras salidas’, ya no hay margen, eso lo hace difícil y emocionante”

‘Chamagol’, incluso, cree que el conjunto peruano es abordable: “Lima siempre ha sido un escenario difícil por historia. Ellos hacen sentir el clásico, es un ambiente diferente a cualquier otro partido de la eliminatoria. Pero es una salida donde se pueden rescatar puntos, es un rival abordable”, dijo.

En el cierre, se refiere al aporte que podría llegar a ser, eventualmente, la presencia de Arturo Vidal dentro de la cancha: “Arturo Entrega algo emotivo por su presencia, genera un respeto a nivel sudamericano, en Perú lo resaltan, él contagia y eso hace falta hoy en la Selección”, remató.

Lo que viene para La Roja

La Roja jugará hoy a las 10:30 de la noche de Chile continental ante Perú, mientras que el compromiso ante los venezolanos está pactado para el martes 19 a las 9 de la noche en el Estadio Nacional.