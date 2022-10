Vicente Pizarro se ha transformado en una pieza absolutamente inamovible en Colo Colo desde que César Fuentes se lesionara en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 cuando el Cacique se fue al descanso como puntero junto a Unión Española y Ñublense.

De ahí en más, el ‘Vicho’ tomó camiseta de titular y ha estado a la altura del desafío, ganándose un puesto dentro de los once iniciales en una formación alba que los hinchas prácticamente pueden recitar de memoria a esta altura del torneo.

Jaime Pizarro, campeón de América con Colo Colo en 1991 y papá de Vicente, habló del proceso formativo que ha tenido su hijo en el Cacique en exclusiva con Bolavip Chile y se deshizo en elogios para su retoño.

Pizarro es titular indiscutido en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“La verdad es que yo creo que se conjugan algunas situaciones en común, algunas que él ha tenido el privilegio de vivir como la formación en el club; él desde los 9 años y yo desde los 12. También los temas de selección que lo hizo en manera más precoz, pero creo que definitivamente el hito más significativo es que ambos formados en la misma institución y viviendo el privilegio de estar jugando con su gente”, dijo.

El Kaiser marca diferencias entre ambos procesos: “En esta última etapa es muy especial dado que la primera etapa que me correspondió a mí no jugábamos en el Monumental, eso es un cambio grande poder hacerlo ya en su casa. El Monumental ha sido un recinto que no solo ha albergado una gran cantidad de partidos, sino que algunos muy definitorios también”.

¿Debería quedarse un tiempo más o dar el salto? “Yo la verdad en eso entiendo que el fútbol es una actividad dinámica. Él tiene que seguir jugando, está disfrutando mucho esta etapa. Creo yo que lo que corresponde justamente es ir dando cada uno de sus pasos. Uno como padre le ofrece acompañar y cuando uno ve que están contentos, satisfechos, alegres y disfrutan lo que hacen, uno no puede sino agradecer eso”, cerró absolutamente chocho por su hijo.