El paso de Javier Parraguez en Colo Colo está marcado por dos etapas: una en donde los hinchas le hicieron la vida muy difícil al ex Huachipato por su forma de juego y por su ineficacia para poder concretar en el arco rival y, la otra, marcada por goles que quedarán en la retina de los albos que valieron títulos, ilusiones y hasta salvarse de un descenso.

Ahora, el ‘Búfalo’ está causando sensación en el Sport Recife de Brasil que milita en la Serie B de ese país, en donde se lució en la Copa do Nordeste y ahora tratará de replicar lo mismo en la segunda división brasileña para buscar un ascenso al Brasileirao.

En conversación con ESPN, Parraguez conversó de las críticas que recibía por no poder anotar y se lo tomó con humor: “Hubo un momento en que tenía muchas críticas y un periodista me preguntó si acaso me importaban las críticas que me hacían y yo le dije ‘me critica mi mamá y no me va criticar la gente que no me conoce’”, dijo.

Desde la llegada de Gustavo Quinteros a Colo Colo en mediados de 2020, Parraguez nunca pudo consolidar una titularidad indiscutida y principalmente era una variable, la cual a veces le daba frutos y a veces no.

En ese contexto, fue consultado por la impresión que le dejó Gustavo Quinteros y, broma mediante, el ‘Búfalo’ respondió: “Buena impresión, estoy muy agradecido de él, aprendí muchas cosas y las llevo a cabo acá. Siempre estoy preocupándome y tratándome de sacar algún aprendizaje de todos, solo que me puso muy poco, tenía que haberme puesto más”, bromeó Parraguez.

En las tres temporadas que estuvo en el Cacique, Parraguez totalizó 14 goles en 71 partidos con un promedio de 0.2 goles por partido, muy lejos del 0.58 que ostenta hoy por hoy con el Sport Recife, en donde mañana enfrentarán a Guarani por la segunda fecha de la Serie B de Brasil.