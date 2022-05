Tristeza se vive en Colo Colo durante esta jornada tras caer por 4-3 ante Fortaleza en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores. Este resultado dejó a los Albos sin su sueño de alcanzar la fase de octavos de final y en donde deberá conformarse con la Copa Libertadores.

Ante esto, el ex futbolista de la Universidad de Chile y hoy comentarista Johnny Herrera se refirió a lo que fue el duelo de los Albos en el programa Todos Somos Técnicos, en donde partió expresando que tuvo bajos rendimientos individuales.

“Se encontró ante un equipo típico brasilero que sabe jugar de visita. Individualmente Colo Colo no anduvo fino, en estos partidos que son trascendentales, donde más se ven a los jugadores que pueden dar ese pequeño saltito para salir de nuestra liga e ir a jugar a otro lugar. Colo Colo mostró muy poco”, inició comentando.

El ex portero señaló que Fortaleza tapó de muy buena manera la zona de volantes del Cacique, la cual dejó instalada una problemática que posee el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros ante equipos que se le meten atrás.

Colo Colo sumó una nueva decepción en la Libertadores | Foto: Agencia Uno

“Vojvoda pobló el medio campo, en donde no dejaron jugar a Gil. Fuentes y Pavez ¿le dan el fútbol a Colo Colo para marcar una diferencia cuando los equipos se le meten atrás? Hoy quedó más que claro que no, el tipo que más trato de hacer fue Gil y siempre estuvo solo, entonces nunca tuvo con alguien con quien asociarse. Le taparon las bandas y no podía hacerlo por ahí, intentaba por el medio (Gil) y era difícil”, aseveró en TNT Sports.

Finalmente, Herrera enfatizó en que los Albos no tuvieron muchas variantes en este tipo de encuentros claves y eso terminó pasándole la cuenta al competir con un equipo corto esta importante competición,

“Mirabas al banco y no tenías muchas alternativas. Le han dado no sé cuántas veces las oportunidades a los muchachos que han entrado desde atrás, entonces cuando no hay mucho que hacer y no echar mano, con un plantel corto como tuvo Colo Colo para enfrentar esta Copa Libertadores, tristemente no le alcanzó”, cerró.