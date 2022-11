El ex jugador y hoy comentarista, Jorge Valdivia se explayó en Radio ADN a lo que es la aún no renovación de Gabriel Costa por Colo Colo

Jorge Valdivia estalla en contra de Colo Colo por no concretar aún la renovación de Gabriel Costa

Colo Colo ya piensa sobre lo que será su temporada 2023, en donde la directiva del ‘Popular’ ya comienza a moverse para trabajar en la confección de la plantilla. Nombres para reforzar el equipo, posible salidas y renovaciones, han sido los constantes temas que se tocan en el reciente campeón del fútbol chileno, que aún tiene en duda la permanencia de uno de sus titulares.

Se trata del delantero Gabriel Costa, quien hasta día de hoy no ha conseguido la renovación con Colo Colo y ante este tema, el ex jugador del ‘Cacique’, Jorge Valdivia tuvo palabras en Radio ADN a lo que es este caso, en donde encuentra que el Seleccionado Peruano es importante para el equipo y destaca que nunca se escondió en momentos complejos.

“Creo que fue un jugador en determinados momentos importante para la campaña de Colo Colo, si bien aguantó y recibió críticas, algunas justificadas y otras no tanto, siempre fue un jugador que no se escondió y eso para mí eso es fundamental, un jugador que no se esconda de las críticas”, partió señalando Valdivia.

Excavando más en lo que ha sido el rendimiento del uruguayo-peruano, el ‘Mago’ recalca su importancia de siempre estar a pesar de los malos momentos y errores que pudo cometer e incluso señala que, en ciertas situaciones, fue un jugador más que determinante para el equipo.

Costa aún no renueva en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Cada vez que jugó, independiente si lo hacía mal, no se escondía ni dentro ni fuera de la cancha, asumía su responsabilidad de sus errores y en determinados momentos fue un jugador que se puso la capa de superhéroe”, profundizo en ADN.

Finalmente, Valdivia explica que Gabriel Costa ha sido importante para Colo Colo y que considera una pena para él que este no pudiera conseguir la renovación con el club, por todo lo que ha hecho desde su estadía en el conjunto ‘Albo’.

“Ayudó mucho a Colo Colo, fue determinante en algunos partidos, terminó siendo determinante, entonces para mí consideraría que sería una pena que no se le pueda renovar a (Gabriel) Costa, más allá de que conoce la institución, sino que por rendimiento”, cerró